Développement du transport ferroviaire : Abdoul Aziz Thiaw indique la voie à suivre

Les nouvelles autorités entendent développer le transport ferroviaire. Quelles politiques faudrait-il mener à votre avis ?

Les nouvelles autorités visent à revitaliser le secteur des transports, avec un accent particulier sur l’expansion du transport ferroviaire. En fait, la mission globale est de rendre le pays plus compétitif, d’accroître le PIB de (+2) deux points ou plus, de désenclaver les régions du Nord, les régions centrales et méridionales et de mieux relier les pays voisins, notamment le Mali, entre autres.

Voici une analyse des mesures stratégiques qu’elles adopteraient.

Économies d’échelle

Le chemin de fer permet d’achemine de grandes quantités de marchandises à un taux record de tonnes par kilomètres comparée aux camions.

Cette réduction des coûts logistiques confère aux entreprises d’énormes économies et donne des possibilités d’accroître leur compétitivité sur le territoire national et international.

En outre, le train est un moyen de transport très sûr et efficace pour les marchandises complexes et lourdes. Les coûts de transport sont évidemment plus bas et les marges bénéficiaires plus larges.

Plateforme Intégrée

L’extension de la connectivité régionale ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de notre capacité de production et d’exportation sur les marchés internationaux. En particulier, le Corridor-Est Sénégal-Mali-Burkina-Niger qui représente pour le Port de Dakar 95,2% du trafic de Transit, aujourd’hui Dakar domine le transit vers le Mali avec 68% contre 23% pour Abidjan son principal concurrent,

Le trafic du Corridor Nord (Mauritanie -Sénégal) actuel est principalement composé de produits miniers, et de produits agroalimentaires qui représentent plus de 90% des flux terrestres venant du Maroc, avec en environs 200 camions par jour. En mettant en place ce transport ferroviaire le Sénégal apporte une réelle opportunité d’alternative au fret routier avec une forte diminution des frais de route et de la détérioration des routes. Avec le développement du réseau ferroviaire, le Sénégal va devenir un véritable hub logistique régional, de sorte qu’il pourra attirer des investisseurs et augmenter le volume d’échange avec les autres pays. L’exploitation des mines de phosphates est assurée par plusieurs sociétés privées et l’État du Sénégal, dont la Société Minière de la Vallée du Fleuve à Matam (SOMIVA). Pour transporter 135 millions de tonnes de phosphate de Matam, il faudrait environ 4 545 camions, en supposant que chaque camion peut transporter 30 tonnes par rotation, avec une durée moyenne de rotation de 8 heures et 7920 heures d’exploitation par an.

Réhabilitation des Voies Ferrées Existantes

La priorité du gouvernement du Sénégal devrait être la réhabilitation de la ligne Dakar / Bamako et suivre le tracé pour desservir toutes les villes jusqu’à Kédougou. Il est aussi important de relier les pôles : Pêche (Saint Louis. Thies), Agricole (Diourbel, Sine Saloum, Casamance), Minier (Tambacounda, Kedougou, Thies), Élevage (Matam, Louga) par des voies ferrées jusqu’au zones industrielles pour la transformation des produits de base et la distribution sur le territoire et à l’exploitation dans les pays voisins pour le développement socio-économique.

Grâce à l’amélioration des infrastructures ferroviaires, le Sénégal va entrer dans une d’optimisation du transport routier avec réduction de la congestion routière, une amélioration de la longévité des routes et grâce à ce moyen de transport le Sénégal va offrir une solution de transport multimodale durable pour les passagers et les marchandises.

Création d’emplois

L’expansion du secteur ferroviaire se traduit par la création d’emplois à chaque étape, y compris la construction, l’exploitation et la maintenance. Ces emplois sont créés directement et par l’intermédiaire de liens commerciaux et stimulent l’économie locale. En outre, une main-d’œuvre plus qualifiée est nécessaire pour ce secteur en plein essor. En raison de cette condition, il existe de meilleures opportunités d’emploi en termes de carrière et d’emploi pour les travailleurs locaux.

Dynamisation des zones rurales

La restauration des liaisons ferroviaires entre Dakar et les villes de l’intérieur du Sénégal, telles que Saint-Louis, Thiès, Kaolack ou Tambacounda, va stimuler une réduction du coût des loyers dans les zones urbaines. Ainsi apporter une amélioration de l’accessibilité des zones rurales avec une réduction des inégalités régionales. Par ailleurs les zones rurales pourront acheminer la production agricole vers les marchés urbains et internationaux.

Réduction des Délais de Transport

Un réseau ferroviaire optimisé réduit les temps de transport, permettant aux entreprises sénégalaises de répondre plus rapidement aux demandes du marché, améliorant ainsi la satisfaction des clients et renforçant la compétitivité du Sénégal. Cette efficacité permet aux entreprises sénégalaises de répondre rapidement aux besoins des clients, garantissant ainsi un avantage concurrentiel sur le marché.

Fiabilité et Précision

L’avenir du transport ferroviaire trace une voie claire, soutenue par son efficacité, sa fiabilité, sa durabilité environnementale, et sa sécurité, tant pour le respect des horaires que pour la sécurité des marchandises. Les entreprises peuvent ainsi organiser leurs opérations de manière plus précise. Cette fiabilité accrue contribue à instaurer une confiance solide entre les clients et les partenaires commerciaux, consolidant ainsi les relations professionnelles.

Désengorgement de la Route :

Il est possible de réaliser de façon significative la conversion des transports de marchandises du réseau routier au réseau ferroviaire, avec de nombreux avantages comme la diminution du transport par camion ; réduction d’usure des routes et l’amélioration de la sécurité routière. Parmi toutes ces méthodes, celle-ci paraît surtout bien indiquée pour transporter des produits lourds tels que le phosphate et des produits périssables comme les légumes provenant du Maroc. Cependant, passer une grande partie du transport de phosphates et de légumes par rail rend les routes moins chargées. La diminution du nombre de camions sur les routes signifie également moins de trafic ce qui permet de désengorger les itinéraires.

Intégration des Technologies Avancées

La modernisation des réseaux ferroviaires s’appuie sur des technologies de pointe. Les systèmes de signalisation modernes, tels que le contrôle centralisé du trafic ferroviaire (CTC) et les technologies de communication entre train et voie (ETCS), permettent une gestion du trafic plus sûre et plus efficace. De plus, l’adoption de solutions de maintenance prédictive, qui utilisent l’intelligence artificielle et l’analyse de données, peut contribuer à anticiper les pannes et à prolonger la durée de vie des infrastructures ferroviaires. Digitalisation des Opérations Ferroviaires La transformation numérique est cruciale pour la mise à jour des opérations ferroviaires. Le développement de solutions numériques pour la gestion des opérations, la réservation et le suivi des cargaisons favorise une gestion plus efficace et transparente des services ferroviaires. Les systèmes de billetterie en ligne, les applications de suivi en temps réel et les plateformes de gestion des infrastructures améliorent l’expérience des usagers et des entreprises.

Collaboration Régionale

Travailler main dans la main avec nos voisins, surtout le Mali, est crucial pour notre développement et notre prospérité économique. En concluant des accords bilatéraux, nous pouvons harmoniser nos réglementations et simplifier les opérations transfrontalières, renforçant ainsi nos liens économiques et commerciaux. Ces accords couvriront divers aspects, comme les tarifs douaniers, les normes de sécurité, et les procédures logistiques, créant un environnement favorable au commerce et à l’investissement mutuel.

Transparence et Suivi

Assurer la transparence dans nos projets ferroviaires est essentiel pour gagner la confiance du public et des investisseurs. Cela signifie partager les informations importantes sur l’avancement des projets, les budgets, et les délais. Mettre en place des mécanismes de suivi efficaces, comme des audits réguliers, des rapports détaillés, et des systèmes de gestion de projet performants, nous aidera à garantir que les projets sont réalisés comme prévu. Un suivi rigoureux assurera également que les fonds sont bien utilisés et que les projets contribuent à nos objectifs de développement à long terme.

De quelles expériences, le Sénégal devrait il s’inspirer selon vous ?

Le Sénégal est à un moment crucial de son développement infrastructurel, avec des projets ambitieux visant à moderniser et étendre son réseau ferroviaire. Le partenariat entre l’État sénégalais et le Port Autonome de Dakar (PAD) pour la création d’une ligne de train reliant Dakar à Bamako est une initiative stratégique qui peut transformer le paysage économique et de transport du pays. Pour assurer le succès de ce projet, le Sénégal pourrait s’inspirer de l’exemple de l’Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCF).

Modernisation et Sécurisation du Réseau

L’ONCF a réalisé des prouesses avec la Ligne à Grande Vitesse Al Boraq, reliant Tanger à Casablanca, première en Afrique. De même, le Sénégal doit prioriser la modernisation de ses infrastructures ferroviaires pour garantir des services sécurisés et fiables. À long terme, le pays pourrait envisager des projets similaires pour relier ses principales villes et améliorer la connectivité nationale.

Corridors de Transport Multimodaux

L’intégration du transport ferroviaire avec les ports et autres modes de transport est essentielle. Le Sénégal peut développer des corridors multimodaux reliant le Port de Dakar aux régions intérieures et aux pays voisins comme le Mali, facilitant ainsi le commerce et l’intégration régionale.

Partenariats Public-Privé

Pour financer et réaliser ces projets ambitieux, les partenariats public-privé (PPP) sont indispensables. Le Sénégal doit promouvoir les PPP pour attirer les investissements et bénéficier de l’expertise des partenaires privés, comme l’a fait l’ONCF.

Innovation et Digitalisation

L’ONCF utilise des technologies avancées de gestion et de maintenance ferroviaire. Le Sénégal devrait également investir dans des technologies innovantes pour optimiser les opérations et la maintenance de son réseau ferroviaire, augmentant ainsi son efficacité et sa durabilité.

Formation et Développement des Compétences

Le développement de compétences est crucial pour le succès à long terme. L’ONCF collabore avec des institutions académiques pour former ses employés. Le Sénégal doit dans le cadre de coopération mettre en place des programmes de formation continue et collaborer avec des établissements académiques du Maroc préparer la prochaine génération de spécialistes du rail.

Engagement Communautaire

La participation des communautés locales et des campagnes de sensibilisation ont été déterminantes pour l’ONCF. Le Sénégal doit impliquer les communautés locales dans ses projets ferroviaires pour assurer leur soutien et minimiser les conflits.

Maintenance et Durabilité

La maintenance préventive et l’intégration de technologies respectueuses de l’environnement sont essentielles pour la durabilité des infrastructures ferroviaires. Le Sénégal doit adopter un programme de maintenance préventive et investir dans des technologies vertes pour garantir la longévité de son réseau.

Avec une planification rigoureuse, des collaborations stratégiques et des technologies novatrices, le projet de la ligne de train entre Dakar et Bamako est bien positionné pour réussir. Le Sénégal a de nombreuses leçons à tirer de l’expérience de l’ONCF pour transformer son réseau ferroviaire et stimuler son développement économique.

Comment le transport ferroviaire peut-il booster l’économie, la croissance et la compétitivité des entreprises ?

Le transport ferroviaire pourrait jouer un rôle crucial dans le développement économique du Sénégal, en s’inspirant des succès du modèle marocain. Voici comment un réseau ferroviaire moderne pourrait transformer le paysage économique et industriel du pays.

Amélioration de la Connectivité et de l’Intégration Régionale

Un réseau ferroviaire efficace relierait les principales villes et régions du Sénégal, facilitant ainsi le transport rapide et économique des marchandises et des passagers. La réduction des coûts logistiques permettrait aux entreprises locales d’explorer de nouveaux marchés intérieurs et renforcerait le rôle du Sénégal comme centre régional, en particulier pour les échanges commerciaux avec des pays voisins comme le Mali.

Réduction des Coûts de Transport et de Logistique

Le transport ferroviaire est souvent moins cher et plus écologique que le transport routier. En réduisant les coûts de transport, les entreprises peuvent améliorer leurs marges bénéficiaires et réinvestir dans leur développement. Un réseau ferroviaire bien établi réduirait également la congestion routière et prolongerait la durabilité des infrastructures routières.

Développement des Infrastructures

Le développement de l’infrastructure ferroviaire attirerait des investissements étrangers et créerait des opportunités d’emploi. La mise en place et l’entretien des infrastructures ferroviaires requièrent une main-d’œuvre spécialisée, stimulant ainsi l’emploi local. En outre, l’utilisation de technologies de pointe améliorerait l’efficacité et la sécurité du réseau.

Soutien à l’Industrialisation

Le transport ferroviaire faciliterait l’acheminement des matières premières vers les usines et la distribution des produits finis, favorisant ainsi l’industrialisation. Cela pourrait attirer davantage d’investissements dans le secteur de la production et encourager la création de zones industrielles le long des lignes ferroviaires.

Compétitivité Internationale

Un réseau ferroviaire efficace réduirait les délais et les coûts de transport des exportations, renforçant ainsi la compétitivité des produits sénégalais sur le marché mondial. Des infrastructures de transport fiables sont un facteur clé pour attirer les investisseurs étrangers.

Stimulation du Tourisme

Des liaisons ferroviaires efficaces et rapides pourraient stimuler le secteur touristique en facilitant l’accès aux différents sites d’intérêt à travers le pays. Cela augmenterait les recettes touristiques et générerait des emplois dans ce domaine.

En adoptant les meilleures pratiques du modèle marocain, le Sénégal pourrait transformer son infrastructure ferroviaire, stimulant ainsi l’économie, favorisant une croissance inclusive et améliorant la compétitivité des entreprises locales. Les retombées économiques, environnementales et sociales seraient significatives.

Conclusion

Le projet d’investissement dans une ligne de train entre Dakar et Bamako s’inscrit dans une démarche de modernisation des infrastructures de transport en Afrique de l’Ouest. En prenant exemple sur le modèle de l’ONCF, l’État sénégalais et le Port Autonome de Dakar pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération régionale et de croissance économique.

Abdoul Aziz THIAW

MBA Management de la Cybersécurité et Gouvernance des Systèmes d’Information

Ecole de Guerre Economique

Avec le concours de Ali Moutaïb : formateur, éditeur et expert en intelligence stratégique. Il est directeur des programmes de l’Ecole de Guerre Economique au Maroc et dirigeant du cabinet d’intelligence stratégique Hyperboree Advisors