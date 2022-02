Diagne Fada sur les Législatives : « il ne peut plus y avoir de listes parallèles »

Les élections Législatives se préparent à pas de géant. Après le revers enregistré lors du scrutin du 23 janvier 2022, certains membres de la coalition Benno Bokk Yakaar ne veulent plus attendre parler de listes parallèles. Pour Modou Diagne Fada, il faut être solidaire « pour avoir une majorité écrasante ».

« Nous sommes en train de réfléchir, mais il faut dire qu’il ne peut plus y avoir de listes parallèles. Il faut être solidaire et avoir une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Les Législatives, c’est autre chose et cela va aussi intéresser le prochain gouvernement qui sera installé. Car celui qui gagne l’assemblée va proposer un Premier ministre. Nous devons consolider nos points forts pour les Législatives. On ne craint pas une cohabitation, mais nous connaissons ce pays. Il sera difficile de se battre à Kébémer ou à Louga. Donc on peut perdre quelques départements, mais nous allons nous battre car la démocratie est majeure dans ce pays », a déclaré Modou Diagne Fada, invité du Grand Oral sur Rewmi Fm.

Le membre de Benno Bokk Yaakaar de rajouter : « Il faut féliciter Macky Sall d’avoir respecté le calendrier républicain, car le clan d’en face voulait en faire une campagne de diabolisation. Et il faut aller aux Législatives. Les gouvernements et les ministres sont des variables, mais la vision ne change pas ni les orientations. Prenons le système Aliou Cissé ! C’est la même chose que le gouvernement change et qu’on puisse faire partir certains et amener d’autres. Cela n’impacte en rien le travail du gouvernement », a-t-il déclaré.