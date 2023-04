Dialogue politique : Le parti ADAE/J exhorte l’opposition à accepter

l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene félicite le Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL homme de paix et de dialogue pour cette énième invitation à la classe politique notamment à l’opposition à venir s’asseoir autour d’une table.

Le parti ADAE/J se réjouit de cette décision qui s’inscrit dans la volonté constante du Chef de l’État de réunir tous les fils du pays autour de l’intérêt national pour préserver la paix sociale et apaiser le climat politique préélectoral.

Le parti ADAE/J salue l’ouverture perpétuelle du Président Macky SALL qui n’a jamais cessé d’appeler ses adversaires politiques au dialogue et à la concertation nationale pour s’entendre autour de l’essentiel, car selon sa fameuse phrase : « Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divisé ».

C’est pourquoi le Président de la République Macky SALL n’a jamais cessé d’appeler au dépassement des intérêts individuels afin de créer les conditions d’un dialogue sincère et productif entre pouvoir et opposition afin de relever ensemble les grands défis de l’heure et créer un meilleur atmosphère dans la scène politique en offrant éventuellement par le moyen juridique de l’amnistie à Monsieur Khalifa SALL et à Monsieur Karim WADE la possibilité de briguer les suffrages de leurs concitoyens sans pour autant interférer ni faire obstruction à l’action de la justice.

Ainsi, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, le grand démocrate, toujours égal à lui-même et répondant à sa renommée de grand leader multidimensionnel, a encore réaffirmé sa ferme volonté de voir l’ensemble des acteurs politiques de la majorité comme de l’opposition à dialoguer ; un appel sincère qui vient à son heure et qui devrait pas tomber dans l’oreille d’un sourd.

Le parti ADAE/J demande à l’opposition d’accepter cette main de paix, d’unité autour de l’intérêt supérieur de la nation, cette main d’entente autour des questions fondamentales, cette main protectrice de notre stabilité autour de notre pétrole, de notre gaz et de nos ressources naturelles, cette main tendue pour un Sénégal uni enraciné dans les socles républicains.