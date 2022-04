Diaraf Sow : « Serigne Mbacké Ndiaye ne mérite plus la confiance du palais »

À MONSIEUR SERIGNE MBACKE NDIAYE, IL FAUT ÊTRE SINCÉRE ET HONNÊTE ENVERS LE PRÉSIDENT MACKY SALL.

Par un soit disant « communiqué », le frère Serigne Mbacké Ndiaye vient d’adresser une lettre ouverte à son Excellence Monsieur le Président Macky SALL, lui demandant de » laisser le capitaine Touré travailler ».

Dans cette lettre balancée à la presse, Serigne Mbacké Ndiaye affirme que l’ancien gendarme qui a trahi sa profession de foi et son serment, est sénégalais comme tout le monde et qu’il a le droit de travailler comme s’il existait une volonté de l’empêcher de travailler.

Abassourdi par une telle déclaration traîtresse, venue de la part d’un allié du Président, nous ne saurions rester bouche bée devant une telle inconstance, devant une telle infidélité. Il faut être soit avec le Président soit avec l’opposition.

Cette déclaration inadmissible, assimilable à un coup de poignard dans le dos du Président Macky SALL par Serigne Mbacké Ndiaye, le théoricien du « mandat illimité » est une faute lourde qui n’était pas pourtant nécessaire.

Elle est aussi bien fallacieuse que mal fondée dans la forme comme dans le fond.

Dans la forme, celui qui a dit sur tous les plateaux de télévision et de radio avoir le numéro direct du Président Macky SALL avait-il besoin de se donner en spectacle devant l’opinion publique pour tenter de mettre notre leader en mal avec l’opinion publique ?

En rendant public des « conseils » destinés au Chef de l’État Serigne Mbacké Ndiaye le tortueux se contredit encore, lui qui affirmait devant une télévision que ses conseils destinés au Président ne seront pas divulgués dans les médias. Ce qu’il fait aujourd’hui en donnant encore raison à ceux qui disent qu’il est une personne sans vergogne et sans conviction.

Dans le fond, cette lettre de Serigne Mbacké Ndiaye est une accusation grave contre le Président de la République que nous ne pourrions pas accepter ; le Chef de l’État, n’étant pas dans les petites affaires mais dans le développement de l’Afrique et des très grands projets pour le Sénégal.

Parallèlement, Serigne Mbacké Ndiaye en faisant un clin d’œil à Ousmane Sonko et compagnie ne mérite plus la confiance du palais.

Honnêtement et dans le parallélisme des formes, Serigne Mbacké Ndiaye devrait aussi demander à l’autorité de laisser les faux médecins soigner des malades, comme Dr Amadou Samba, les faux chauffeurs de conduire des véhicules et les faux pilotes, de conduire des avions, car chaque métier requiert quand même un diplôme académique.

Or, le capitaine Touré n’a pas le diplôme académique requis pour dispenser des cours dans l’enseignement supérieur régi par la loi et la réglementation.

Chacun a effectivement le droit de travailler dans son pays et ailleurs même mais tout le monde ne peut pas tout faire. Que chacun se limite à ses compétences.

Malheureusement, Serigne Mbacké Ndiaye est loin s’incarner ces types de personnes honnêtes et valeureuses à l’image du Président Macky SALL. La morale et l’éthique sont importantes en politique et le Président est très bien informé des valeurs des uns et des autres.

Le Président Macky SALL n’a pas le temps du capitaine Touré ni des petits détails mais les autorités qui ont tutelle sur les enseignements supérieures veillent au grain sur qui a le diplôme qu’il faut pour être un professeur et dispenser des cours comme l’ordre des médecins veille sur qui a le diplôme académique requis pour ouvrir une clinique et soigner des malades et cela, même l’opposition le sait à fortiori un allié du Président.

Les autorités sont dans l’exercice légitime de leurs prérogatives et cela, tout allié honnête et sincère du Président doit le saluer et l’encourager si non la fermer.

L’IAM même a reconnu son erreur et a rectifié le tir alors pourquoi continuer de s’agiter dans cette affaire mon cher Serigne Mbacké Ndiaye ?

Cependant, quels que soient les agissements malhonnêtes, les coups bas contre le Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Serigne Mbacké Ndiaye devrait savoir que son destin politique est entre les mains du Président qui est un grand et bon père de famille.

L’opposition à qui Monsieur Serigne Mbacké Ndiaye fait éperdument les doux yeux sait non seulement que ce dernier ne pèse rien mais qu’il n’est pas crédible, qu’il n’est pas constant mais surtout ne l’acceptera jamais en son sein car n’étant pas non plus digne de confiance.

Donc, nous demandons à Monsieur Serigne Mbacké Ndiaye de rectifier le tir très rapidement au risque de signer lui même sa propre mort politique.