Ce lundi 27 décembre 2021 devrait marquer le démarrage effectif du premier TER d’histoire du Sénégal.

Un chantier presque pharaonique pour ne dire titanesque, qui va désengorger la banlieue et ses environs avec une meilleure mobilité urbaine envers le centre-ville.

Si nombreux ont été sceptiques dès le début, il faut quand même avouer que cet outil de transport, va s’inscrire dans la durée et moderniser lentement mais sûrement le système de transport urbain obsolète.

Ne parlons pas chiffres pour une fois mais juste de l’apport dans le long et moyen terme, on a tous le droit de regard sur les projets de notre pays mais aussi, on se doit d’avoir une honnêteté intellectuelle quand il le faut au nom de l’intérêt général.

Ceci n’est point une affaire politique, de partis où d’adversaires, mais entre dans un processus de modernisation des transports publics au moment où la quasi-totalité des pays subissent cette transformation en profondeur.

Ce TER n’est ni et ne sera jamais pour un quelconque Chef d’État, mais juste pour le Sénégalais Lambda qui devra en bénéficier avec sûrement un meilleur cadre de vie en bonus.

Chacun est libre de donner son opinion par contre acceptons aussi celles des autres, de ces sénégalais qui pour la plupart, vivent un calvaire pour rallier entre Rufisque et le Centre-ville, aux populations de Mbao, Yembeul, Thiaroye, Pikine, Yarakh et Colobane, qui se sentent tenues en otage par un système de transport privé qu’on doit réorganise.

La banlieue ne sera plus Sous TER, il faut avancer et être en accord avec son temps, d’autres projets plus importants verront sûrement le jour que ce soit avec ce régime ou un autre, car l’État c’est la continuité, donc pour une fois mettons nos querelles internes à côté et essayons de donner un nouvel élan à notre secteur des transports, et libre est celui ou celle qui ne veut pas l’emprunter quelle que soit la raison (politique, économique…).

En espérant entrer dans une nouvelle ère, il faut avoir le courage de féliciter et celui de dénoncer aussi si on note des lenteurs ou couacs dans ce projet.

La Banlieue en avait besoin et espère continuer à faire partie de ces nombreux plans de structuration et ce, peu importe le domaine car l’urgence est quasiment partout par ici.

Adama DIAW FARA

CADRE APR /COMMUNE DE GNITH