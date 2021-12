Locales…Meleye Seck veut faire de Thiès-Nord, une Commune-Etat

Moi, Meléye SECK, je ferai de Thiés Nord une Commune-ETAT, le rêve devient réalité !

Le rêve d’un enfant du quartier pour sa Ville

L’ambition pour Thiès est immense, l’envie de faire est énorme, le savoir-faire nécessaire à la réalisation de tous ces projets est là, avec la participation des jeunes et surtout de la Diaspora. Quand le VOULOIR et le POUVOIR sont réunis, l’abnégation et la réussite deviennent le soleil de l’été et le brouillard de l’hiver. Nous sommes prêts au sacrifice pour les générations à venir, nous sommes prêts à tout pour que Thiès soit la plus belle ville du Sénégal.

À quoi sert-il de réussir dans une ville pauvre ? À quoi il sert-il d’avoir des biens alors que la ville qui t’a tout donné en est totalement dépourvue ? Des questions existentielles qui me taraudent l’esprit, d’ailleurs la raison de mon engagement.

Le développement est à portée de main, que chaque habitant de Thiès puisse réussir là où il le souhaite. La gestion d’une commune ne se limite pas à la gestion administrative et à celle des affaires courantes, encore moins à l’embellissement des baraques comme le fait le maire actuel de Thiès Nord (…..).

Notre objectif est de rendre la ville de Thiès attractive, qu’elle devienne un pôle économique, un carrefour de l’excellence dans tous les domaines d’activités. Aujourd’hui on est à l’ère des communes-État, où les municipalités parviennent à résoudre les problèmes les plus cruciaux, tel que l’accès à l’emploi, qui pourtant relève de l’État à travers le renforcement du secteur privé.

Avec une expérience de plus de 15 ans en Europe, et chef d’entreprise en Angleterre, je dispose de ressources humaines sûres, pouvant me permettre de développer notre ville. Plus d’une dizaine de partenaires financiers sont prêts à m’accompagner une fois élu. Le rêve devient de plus en plus une réalité, ce rêve réside dans le cœur de chaque Thièssois, autant que nous sommes.

Pourquoi ces partenaires se sont intéressés à mon projet politique? Pourquoi ont-ils accepté les yeux fermés de s’engager ? Des questions qui m’ont souvent été posées. La réponse est la MAISON DU PROJET (KEUR NIEP), que j’ai initiée et dont l’apport dépassera certainement les attentes. Retenez bien ce concept, il constitue la base des rails sur lesquels passera le train de développement de la Ville de Thiès.

Cette maison sera un laboratoire de réflexions et d’actions, où tous les Thièssois pourront se retrouver afin de réaliser leurs propres projets. L’objectif principal est de les regrouper et de créer les conditions afin que surgissent leurs potentiels créatifs, permettant l’éclosion d’entreprises et d’emplois durables et valorisants. Chaque projet sorti de ce laboratoire sera financé et accompagné, avec un suivi permanent.

L’estimation faîte avec les partenaires après une étude sur la population, au moins 3 milliards seront investis pour la création de ces entreprises sur les 5 prochaines années dans les 3 communes de Thiès. Soit des bénéfices potentiels de 300 millions minimum. Les 20% reviendront à la mairie pour ses investissements structurels.

En plus du budget de la mairie, ces ressources additionnelles, permettront d’investir dans les infrastructures. La rénovation du marché pour le mettre en conformité avec la norme régionale, un point important pour notre développement territorial.

Ensuite, la rénovation et l’équipement du centre de santé actuel permettront aux habitants d’avoir les meilleures conditions de soin. Mais un seul centre ne suffisant pas pour tout Thiès-Nord, un autre sera construit pour pallier le manque d’infrastructures sanitaires.

Il s’agira également d’aménager des terrains de football modernes (city-stade) dans chaque quartier de Thiès Nord, pour doter les jeunes d’espaces de loisirs. La rénovation des écoles et collèges ne seront pas reste, comme nous le faisons déjà. Ma vision va au-delà de ces petites infrastructures. La vision est de faire de Thiès, une Ville-Sport. Je compte construire un grand stade multifonctionnel où l’on pourrait y pratiquer tous les sports. Mais aussi accompagner tous les clubs, afin que notre ville soit représentée dans l’élite sportive, sénégalaise et africaine.

Je mettrai en place avec l’équipe municipale un plan décennal de construction d’infrastructures, en 10 ans, je compte faire de Thiès Nord, une ville accueillante, attractive et économique. L’objectif est qu’elle devienne le pilier du développement du département. Ce plan s’accompagnera d’une démarche d’éradication totale des inondations.

Le cadre de vie et la sécurité de chaque Thièssois constituent néanmoins des priorités. Je compte créer des parcs et des espaces de respiration dans chaque quartier en assainissant de manière constante toute la commune. Dans ce cadre, nous allons recruter des Thièssois qui auront comme mission « Thiès-Ville Propre ».

Pour ce qui concerne la sécurité, nous allons en collaboration avec les habitants de nos quartiers et éventuellement des agents de sécurité de proximité, installer des agents de dissuasion. Pour moi, la sécurité est d’abord dissuasive. Il sera donc question, dans chaque quartier, dans chaque point stratégique, de mettre en place une sécurité de proximité. Cela permettra de réduire fortement les vols et agressions.

Le point le plus important est l’éducation. L’alliance des bâtisseurs, durant ces dernières années, est le premier allié des écoles de la ville de Thiès-Nord, de par l’accompagnent sociale, la rénovation infrastructurelle mais aussi l’investissement. Nous comptons une fois élu, construire dans chaque quartier au minimum une école primaire tout en réfectionnant les anciennes mais aussi la construction d’un grand collège qui pourrait accueillir l’effectif de trois collèges. L’objectif de ce projet immense, est de régler définitivement le problème des effectifs pléthoriques.

Thièssois, Thièssoises ! L’appel du sauvetage arrive à point, saisissons là et soulevons les montagnes, par A ou B Thiès sera le sujet et le verbe, ses alentours, le complément !

Le développement de Thiès est imminent, à travers nos ressources et le travail, le bonheur nous sourit enfin !

MELEYE SECK

Candidat de la coalition GOX YOU BESS à THIES

Président de l’alliance des bâtisseurs