Affair bou Graw : Diomaye et Sonko bloqués par les agents des Impôts et Domaines sur…

Ils sont venus pour la rupture. Diomaye a été élu par 54% des Sénégalais et Sonko propulsé au poste de Premier ministre avec des pouvoirs exceptionnels. Et ces deux dirigeants ont annoncé la rupture d’avec toutes les anciennes pratiques depuis plus de 40 ans. Ils sont prêts à lutter contre les injustices et surtout les prédateurs fonciers. Mais dans le cas du foncier, le Président Diomaye et le Premier ministre ont une marge de manœuvre très étroite. Leurs actions sont bloquées par les agents des Impôts et Domaines…leurs anciens collègues.

Le fameux slogan « Jub, Jubël, Jubënti », qui a été mis en place pour réparer des injustices sera applicable à tous sauf aux agents des Impôts et Domaines. Le foncier est un problème qui risque de mettre à mal la crédibilité du duo « Diomaye-Sonko ». Malgré toutes les assurances données, le risque est grand de voir les autorités reculer sur ce dossier ou alors faire du deux poids deux mesures.

Selon des investigations, le Syndicat des agents des Impôts et Domaines ainsi que la Coopérative d’habitat des agents du Cadastre se sont partagés les terres sur la bande des Filaos à Guédiawaye, à Wakhinane Nimzath et à Gadaye. Les agents des Impôts et Domaines ainsi que ceux du Cadastre ont été très gourmands sur ces terres. Ils se sont servis à volonté et ne sont pas les seuls sur ces terres. Il y a les magistrats, les politiciens et quelques hommes d’affaires.

Sonko et Diomaye sont sur ces terres minées qui sont occupées par leurs collègues et des cadres de la République. Alors Sonko et Diomaye doivent éviter d’ouvrir la boîte de Pandore…Une source nous rapporte que des agents des Impôts et Domaines menacent de parler. Sonko et Diomaye sont sur des braises ardentes. Comment déguerpir des occupations de terres irrégulières ailleurs et ignorer ce qui se passe à la bande des filaos ?

Un véritable dilemme pour eux. S’attaquer à la bande des filaos, c’est faire face à leurs anciens collègues des Impôts et Domaines. Ces derniers possèdent des dossiers qui peuvent être compromettants pour tous ceux qui sont propriétaires de terres et qui les ont acquis dans des conditions peu orthodoxes. Du temps où ils étaient en service aux Impôts et Domaines, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n’ont certainement pas oublié de se servir.

Dans quelles conditions ? Car si elles sont nébuleuses et qu’ils s’attaquent aux terres de la bande des filaos, là ils se mettront à dos leurs anciens collègues des Impôts et Domaines. Et bonjour les déballages. Déjà, l’activiste, membre de l’Alliance pour la République (APR), Bah Diakhaté lors de son procès, a brandi des documents prouvant qu’Ousmane Sonko a été propriétaire d’un immeuble qu’il a revendu par la suite tout comme le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Si les documents brandis devant le tribunal par Bah Diakhaté sont authentiques, nul doute que les anciens collègues de Sonko et Diomaye ont entre leurs mains d’autres encore qui risquent de donner un sacré coup à la réputation de ce dernier. Or le duo Diomaye-Sonko, en cette période, leur régime est en état de grâce et toute information pouvant ternir leurs images est risquée.

Que faire ? C’est là le casse-tête dont sont confrontés le Président de la République et son Premier ministre. Ne pas aller jusqu’au bout de cette affaire du foncier, c’est aussitôt les exposer à un désaveu de l’opinion qui commencera à douter de leur volonté réelle à opérer la rupture tant annoncée. Or, s’ils s’attaquent aux terres de la bande des filaos, ils trouveront leurs anciens collègues des Impôts et Domaines face à eux. Une véritable patate chaude qui se trouve entre leurs mains.

Diomaye et Sonko sont face à l’opinion internationale et il sera difficile pour eux de reculer surtout sur la bande des filaos car on avance des risques écologiques liés à l’occupation de ces terres pour d’autres usages.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn