Macky roule la presse dans la farine…le régime de Diomaye l’achève

La presse sénégalaise n’oubliera pas de sitôt le régime sortant. Sous l’ère Macky Sall, beaucoup de journalistes en ont vu de toutes les couleurs. Le travail sur le terrain était un véritable problème. Des reporters se faisaient gazer tout le temps. Certains journalistes étaient envoyés en prison. Des maisons de presse n’arrivaient plus à supporter leurs charges salariales. Pour draguer ces acteurs de la presse, Macky avait pris une décision qui avait augmenter sa côte dans le monde de la presse.

Malheureusement, avec le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette décision de l’ex chef d’Etat est devenu un véritable cadeau empoisonné. Ce qui place les organes de presse dans une situation très inconfortable.

La guéguerre entre Macky Sall et Ousmane Sonko coûte cher à la presse. Depuis quelques années, on assiste à une division de cette corporation qui, jadis, était très soudée. Pour plaire aux patriotes et éviter d’être leurs cibles, de nombreux journalistes ont préféré se réfugier derrière Ousmane Sonko. Ces hommes et femmes prennent cause et effet pour le maire de Ziguinchor. Leur appartenance se reflètent sur leur travail.

De l’autre côté, nous avons des confrères qui semblent soutenir la nouvelle opposition. Depuis la prise de pouvoir de Diomaye, ils ne ratent pas la moindre occasion de jeter des pierres dans le camp du nouveau pouvoir. Une division qui peut coûter cher aux journalistes. Car cela remet en cause la crédibilité de leurs informations.

En dehors de la division de cette corporation, le quatrième pouvoir est rattrapé par le temps. Il semble que les autorités sortantes se soient bien payées la tête des organes de presse. L’ancien président Macky Sall avait décidé d’éponger la dette fiscale des entreprises de presse. La délégation qui était reçue au Palais, s’était réjouie du soutien du chef de l’État pour l’effacement de la dette fiscale des entreprises jusqu’en décembre 2023, pour un montant estimé à plus de 40 milliards de francs CFA. Cette promesse avait été annoncée en grande pompe au palais présidentiel durant une période électorale, alors que Macky Sall n’était pas candidat.

Mais ces bonnes mesures du président sortant ne sont rien d’autres que de la poudre aux yeux. Selon la journaliste Maimouna Ndour Faye, qui avait pris part à cette rencontre, le patron de Benno Bokk Yakaar n’a jamais signé le décret annulant cette dette. « Hier (lundi) vers 20h, ma collaboratrice m’a envoyé une lettre qui a failli me faire évanouir. La direction des impôts considère que le décret n’a pas été pris et donc, la dette fiscale devra être payée », a expliqué la patronne de presse. Une action qui ne sera pas sans répercussion sur la vie des journalistes qui souffrent déjà le martyr dans les rédactions.

Ce décret de Macky n’avait aucune chance d’être appliqué par les nouvelles autorités. On se rappelle que le président actuel, Bassirou Diomaye Faye, n’était pas en accord avec cette décision. Et lors de la campagne électorale, il avait clairement donné sa position sur les bonnes grâces de Macky. « On ne peut pas continuer à éponger la dette fiscale de la presse.

Ce n’est pas comme ça qu’on aide la presse. Les patrons de presse de façon générale ne doivent pas opter pour la facilité parce qu’une infraction reste une infraction. Le président Wade avait épongé deux fois et Macky Sall fait la même chose. C’est un encouragement de la fraude fiscale », disait le candidat à la Présidentielle.

Dans cette affaire, le président Diomaye ne peut être tenu pour responsable. Le journaliste Ibrahima Lissa Faye précise qu’« il n’y avait pas de décret pour effacer la dette fiscale de la presse. Mais un courrier de la présidence adressée au ministre des Finances et du Budget qui devait saisir la DGIG». Quoiqu’il puisse en être, Macky Sall n’a pas tenu sa promesse.

Si l’ancien président avait fait ce qu’il fallait, c’est-à-dire prendre un décret et le mettre à la disposition du ministre des Finances, le président actuel ne pourrait rien faire contre cette décision. Malheureusement, l’ancien président était pressé de prendre ses nouvelles fonctions. C’est la raison pour laquelle, les nouvelles autorités n’ont pas eu du mal à mettre fin à tous les décrets jugés «illégaux» qu’il avait pris.

Et si rien n’est fait par le régime de Diomaye, certaines maisons de presse vont mourir de leur belle mort. D’ailleurs, on a constaté que des médias peinent à payer leurs salaires. Les employés du groupe E-media étaient en grève pour alerter l’opinion sur les difficultés que « vivent les agents ». Au Groupe Futur Média, la section Synpics avait dénoncé les difficiles conditions de travail des agents. D’où la nécessité pour les patrons de presse de trouver un terrain d’entente avec le nouveau régime. Car ce sont des milliers d’emplois qui sont menacés à cause de la promesse non tenue de Macky Sall.

Le secteur de la presse agonise depuis des années. Dans une enquête, la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) avait révélé que 18,5% des professionnels des médias ont des rémunérations en deçà de 75000 francs ; 14,8% entre 75000 et 100000 francs ; 14,8 entre 100000 et 150000 francs ; 10,2% entre 150000 et 200000 FCFA. Alors si la dette fiscale des entreprises de presse n’est pas épongée, le régime de Diomaye risque d’envoyer de nombreux journalistes au chômage. Quoiqu’il en soit, le 4e pouvoir restera debout !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru