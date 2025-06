Diomaye-Sonko face aux réalités du pouvoir…Entre ambitions et contraintes

L’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême du Sénégal, soutenue par la figure influente d’Ousmane Sonko, leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a suscité un profond espoir au sein de la population, en particulier chez une jeunesse désireuse de changement. Porté par une campagne articulée autour de la rupture, de la bonne gouvernance et de la justice sociale, le tandem Diomaye-Sonko a incarné une promesse de renouveau dans un contexte de fortes attentes citoyennes.

Quelques mois après leur prise de fonction, les premiers défis de l’exercice du pouvoir se présentent avec acuité. Le nouveau régime se confronte aux exigences d’une gouvernance pragmatique, où les engagements électoraux doivent composer avec les réalités économiques, sociales et institutionnelles. Le duo fait face à ce qui est appelé les réalités du pouvoir.

Parmi les enjeux majeurs figure la gestion des attentes. Le discours de campagne, perçu par certains comme ambitieux, a nourri de grands espoirs en matière de baisse du coût de la vie, de création d’emplois et d’amélioration des conditions sociales. Toutefois, la mise en œuvre de réformes structurelles est souvent longue, et les marges de manœuvre budgétaires restent étroites. Sans une communication claire et régulière sur l’état d’avancement des mesures engagées, une déception pourrait émerger au sein d’une partie de l’opinion.

Sur le plan économique, le gouvernement hérite d’une situation contrastée. Malgré une croissance soutenue ces dernières années, des défis persistants demeurent : maîtrise de la dette, diversification de l’économie, et attractivité des investissements. Les engagements en faveur d’une souveraineté économique accrue, notamment à travers la renégociation des contrats extractifs, devront être conduits avec rigueur et expertise afin de préserver la stabilité et la confiance des partenaires nationaux et internationaux.

La gouvernance, pierre angulaire du projet politique du parti PASTEF, constitue un autre axe d’évaluation. La volonté de promouvoir la transparence et de lutter contre la corruption implique des réformes institutionnelles de fond et un renforcement des dispositifs de contrôle. Le maintien de cette exigence d’exemplarité, dans un contexte parfois marqué par l’inertie ou les résistances internes, reste un chantier sensible.

Sur le plan politique, la dynamique de cohabitation entre le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko suscite l’attention. Si cette configuration institutionnelle repose sur une forte complémentarité, elle appelle aussi à une répartition claire des rôles et des responsabilités pour éviter les risques de confusion ou de rivalités perçues.

La diplomatie constitue un autre domaine dans lequel le nouveau pouvoir devra faire preuve de mesure. Le Sénégal joue un rôle stratégique en Afrique de l’Ouest et entretient des relations diversifiées avec ses partenaires internationaux. Les orientations annoncées en matière de souveraineté diplomatique devront s’accompagner d’un dialogue constructif et d’un souci constant de préserver les intérêts nationaux dans un environnement géopolitique en mutation.

La cohésion sociale sera aussi un indicateur clé de la capacité du gouvernement à répondre aux défis de l’heure. La gestion des revendications sociales, des mouvements syndicaux et des dynamiques de contestation nécessitera écoute, dialogue et anticipation. La capacité de l’exécutif à instaurer un climat de confiance avec les forces vives de la nation sera déterminante pour asseoir la stabilité.

En définitive, le régime de Bassirou Diomaye Faye entre dans une phase charnière où les ambitions politiques doivent s’ajuster aux impératifs de gestion. Le succès du mandat dépendra de la capacité à conjuguer idéal et réalisme, à maintenir le cap des réformes tout en consolidant les institutions et en préservant le contrat social. Plus que jamais, c’est dans la mise en œuvre et la pédagogie de l’action publique que se jouera la crédibilité du pouvoir en place.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn