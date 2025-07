Diomaye-Sonko : Une Alliance Indispensable…une séparation risquée

Depuis quelques jours, le duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko est à la une de l’actualité. Depuis la dernière sortie du leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) certains pensent que les relations entre les deux alliés ne sont plus comme auparavant. Des patriotes n’hésitent même pas à tirer sur le président. Mais ce duo doit rester uni.

Il est crucial pour Diomaye Faye et Ousmane Sonko de maintenir leur alliance pour la stabilité et le développement du Sénégal. Leur parcours commun, leur vision partagée et les bénéfices de leur collaboration actuelle sont des piliers essentiels pour l’avenir du Pastef. Leur lien, forgé dans l’adversité de l’opposition, est la pierre angulaire de leur force actuelle. Des années durant, ils ont lutté côte à côte contre ce qu’ils percevaient comme l’injustice et la mauvaise gouvernance, partageant les mêmes tribunes lors des rassemblements et le même destin en tant que prisonnier sous le régime de Macky Sall. Cette fraternité d’armes a tissé entre eux un respect mutuel et une confiance indéfectible, des qualités rares et précieuses en politique. Cette expérience partagée a solidifié leur détermination à œuvrer pour un changement profond, loin des promesses non tenues et des pratiques décriées.

Ensemble, ils incarnent une vision de rupture et de renouveau pour le Sénégal. Leur projet politique, axé sur la souveraineté économique, la justice sociale et la bonne gouvernance, a su fédérer une large partie de la population, lassée des vieilles recettes et aspirant à un leadership intègre. Bassirou Diomaye Faye, avec son calme posé, complète Ousmane Sonko, le « bagarreur », créant une synergie qui a su convaincre un électorat jeune et désireux de changement. Leur capacité à mobiliser différentes franges de la société, des intellectuels aux jeunes diplômés, en passant par les populations rurales, témoigne de la pertinence de leur discours et de la profondeur de leur ancrage.

Leur duo, une fois au pouvoir, offre au Sénégal une opportunité unique de consolidation démocratique et de développement accéléré. La complémentarité de leurs compétences et de leurs personnalités leur permet d’aborder les défis complexes du pays sous des angles différents mais convergents. L’un peut se concentrer sur les réformes structurelles et la gestion technique, tandis que l’autre maintient le lien avec la base populaire et insuffle l’énergie nécessaire à la mise en œuvre des politiques. Cette répartition des rôles permet une gouvernance plus efficace et plus réactive aux besoins des citoyens.

Une séparation de Diomaye et Sonko serait un coup fatal porté à la confiance du peuple sénégalais. Elle briserait l’espoir qu’ils ont su incarner et générer, renvoyant l’image d’un pouvoir divisé, incapable de tenir ses engagements. Les électeurs qui ont placé leur confiance en ce tandem verraient leurs aspirations déçues, nourrissant ainsi un sentiment de désillusion qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la stabilité politique et sociale du pays. Une telle rupture risquerait de plonger le pays dans une incertitude préjudiciable, compromettant les efforts de développement déjà entrepris.

Sur le plan de la gouvernance, une éventuelle discorde affaiblirait considérablement l’action de l’État. La cohésion de l’équipe gouvernementale serait menacée, les décisions pourraient être ralenties par des luttes intestines et l’efficacité des politiques publiques serait compromise. Dans un pays confronté à des défis majeurs tels que la jeunesse, l’emploi, la santé et l’éducation, une telle désunion serait un luxe que le Sénégal ne peut se permettre. Les investisseurs, tant nationaux qu’internationaux, pourraient également se montrer hésitants face à un climat politique instable.

De plus, une rupture entre les deux hommes ouvrirait la voie à des manœuvres politiciennes et à des divisions au sein de leur propre camp, voire de la majorité parlementaire. L’unité qui a été leur force deviendrait leur talon d’Achille, offrant des brèches aux forces d’opposition désireuses de capitaliser sur leurs faiblesses. Le pays risquerait alors de retomber dans des querelles stériles, au détriment des avancées nécessaires et de la mise en œuvre des réformes promises. Les acquis démocratiques eux-mêmes pourraient être mis à mal par une instabilité persistante.

En somme, la pérennité de l’alliance entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko est bien plus qu’une simple question de stratégie politique ; elle est une nécessité impérieuse pour l’avenir du Sénégal. Leur unité, fruit d’un combat commun et porteuse d’une vision partagée, est le gage de la stabilité, de la confiance et du progrès que le peuple sénégalais attend et mérite. Leur capacité à maintenir cette cohésion sera le véritable test de leur leadership et de leur engagement envers la nation, et la clé d’un Sénégal prospère et apaisé.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn