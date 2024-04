Diourbel : Le DG Moustapha Gueye remobilise les troupes

Le Directeur général du Crous de Bambey n’a pas mis du temps pour remettre le moral des militants de Benno Bok Yakaar au beau fixe. Une rencontre passionnante avec les militants que le DG Moustapha Gueye a eu avec l’ensemble des alliés, jeunes, mères de secteur, mouvements et sympathisants de la commune, qui lui ont réaffirmé leur engagement et fidélité.

Le responsable politique de Diourbel a tenu à féliciter tous les responsables et militants qui se sont régulièrement mobilisés avant et pendant le scrutin de la présidentielle 2024. Il a encouragé tous les militants et sympathisants ainsi que tous fidèles alliés pour le travail remarquable abattu avec constance et détermination depuis des mois.

Selon un des militants qui a réitéré son engagement, le Directeur général a consenti des sacrifices et des efforts incontournables et une détermination marquée par un travail exceptionnel réalisé sur le terrain.

Dans ses nouveaux habits d’opposant, les camarades du DG ont juré de l’accompagner pour faire de Diourbel une ville moderne.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn