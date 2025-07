Diplomatie de rupture…Diomaye et Sonko passent à l’offensive

Depuis son investiture le 2 avril 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye, épaulé par son Premier ministre Ousmane Sonko, imprime une nouvelle dynamique à la diplomatie sénégalaise. Exit la prudence diplomatique classique. Place à une stratégie proactive, panafricaine, souverainiste et orientée vers des partenariats alternatifs. Une orientation qui marque une véritable rupture avec les précédents régimes. Mais qui est souvent critiquée par la nouvelle opposition.

Depuis son élection, le président Bassirou Diomaye Faye a enchaîné les rencontres internationales avec un objectif clair : faire entendre une voix sénégalaise forte, autonome et tournée vers le développement. En marge de la 4ᵉ Conférence internationale des Nations Unies sur le financement du développement, l’actuel locataire du Palais de la république s’est entretenu avec le Président française, Emmanuel Macron, le Président du Groupe de la Banque mondiale, Sa Majesté le Roi de d’Espagne et le Président de l’Estonie.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Sénégal et ses partenaires, ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux d’intérêt commun. Dans son allocution, le Président de la République a salué l’accueil chaleureux des autorités espagnoles et a exprimé sa reconnaissance pour l’engagement constant de l’Espagne en faveur du progrès collectif à l’échelle mondiale.

Abordant les défis structurels entravant le développement durable, le Chef de l’État a notamment insisté sur l’urgence d’une réforme de la gouvernance économique et financière mondiale, afin de corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé et encore préjudiciables aux efforts internes de développement des pays du Sud. Il a aussi appelé à une révision en profondeur des critères de notation des agences d’évaluation financière, dont les pratiques contribuent à aggraver les conditions d’accès au crédit et à alourdir les modalités de remboursement pour de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le Président Diomaye s’était déjà rendu en Mauritanie. Il avait également effectué une visite à Abuja pour le sommet de la CEDEAO. Dans le cadre de ses visites dans la sous-région ouest-africaine, le successeur de Macky Sall à la présidence de la République s’était rendu au Mali et au Burkina Faso. Il avait aussi effectué une série de visites aux Émirats arabes unis et au Qatar. Diomaye avait aussi précédé son premier ministre en Chine. Il avait pris part au Forum Chine-Afrique, au cours duquel le président Xi Jinping avait promis un don de 27 milliards FCFA au Sénégal.

Son premier ministre aussi ne chôme pas. Ousmane Sonko a mené une mission de haut niveau en République populaire de Chine, où il a rencontré plusieurs responsables ainsi que des dirigeants de grands groupes industriels. Objectif : renforcer la coopération dans les infrastructures, l’énergie solaire, le numérique, mais aussi l’éducation et la formation technique. Lors de ce voyage, il a notamment visité le siège du géant Huawei, avec qui le Sénégal envisage de nouer un partenariat pour accélérer la digitalisation de l’administration et sécuriser les données publiques.

Ce voyage a marqué un jalon important dans le réalignement stratégique voulu par le nouveau gouvernement : rééquilibrer les partenariats traditionnels et explorer de nouveaux pôles économiques. Le fil conducteur de cette nouvelle diplomatie ? La souveraineté, martelée dans chaque discours. Diomaye et Sonko veulent rompre avec ce que certains appellent « la diplomatie de soumission ».

Face à cette nouvelle orientation, les héritiers du régime de Macky Sall ne mâchent pas leurs critiques. Malgré tout, l’opinion publique semble jusqu’ici favorable à cette nouvelle posture. Beaucoup saluent le style direct, l’engagement panafricaniste, et la volonté de faire les choses autrement. La jeunesse, en particulier, voit dans cette politique étrangère une façon de sortir du tête-à-tête stérile avec l’Occident.

Mais le véritable défi réside désormais dans la mise en œuvre : traduire ces rencontres en projets concrets, en investissements palpables, en transferts de technologies utiles pour l’économie nationale. Autrement dit, passer d’une diplomatie symbolique à une diplomatie de résultats.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn