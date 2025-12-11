Diplomatie économique : L’Algérie, un partenaire stratégique pour l’Afrique

En facilitant la coopération bilatérale et régionale, la représentation diplomatique de l’Algérie au Sénégal veut contribuer à faire de chaque projet algérien un levier de partenariat, d’échanges et de développement pour les pays africains.

L’Algérie, par son positionnement géographique, ses ressources et sa vision stratégique, se présente aujourd’hui comme un acteur incontournable du développement africain. Elle ne se limite plus désormais à son rôle traditionnel mais propose des projets concrets, des infrastructures fiables et des capacités de développement intégrées pour un avenir durable.

L’Algérie investit massivement dans des corridors qui relient le Nord au Sud et l’Est à l’Ouest du continent africain. Le gisement de Gara Djebilet, long de 950 km, est un exemple concret de cette dynamique. Situé à l’extrême Ouest de l’Algérie, il représente aujourd’hui l’un des plus grands projets miniers de l’Afrique entière.

La première phase, de 135 km entre Tindouf et Gara Djebilet, a été achevée en juillet 2025, et la seconde phase longue d’un tronçon de 4,1 km vers le long d’Afrique est prévue fin 2025.

Ce projet n’est pas seulement national, il constitue un instrument stratégique pouvant transformer profondément le potentiel économique du pays et renforcer le commerce intra-africain

Parallèlement, les corridors routiers comme la Trans-Saharian Highway et la route Tindouf-Zouérate (840 km) renforcent les connexions régionales, désenclavent des zones isolées et contribuent à l’intégration économique de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest.

Ces infrastructures, combinées à un réseau intérieur modernisé de plus de 8900 km d’autoroutes et voies express démontrent la capacité de l’Algérie à offrir des plateformes fiables pour le développement continental.

Le Président de la République, S.E.M Abdelmadjid Tebboune incarne le leadership stratégique. Sa vision repose sur la conviction que le développement national et l’intégration africaine sont indissociables.

Sous son impulsion, l’Algérie a accéléré la réalisation de projets phares, valorisé ses ressources minières et le gisement de Gara Djebilet contient plus de 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer et ouvert des corridors logistiques au service du continent.

Les innovations et orientations de S.E.M Abdelmadjid Tebboune témoignent d’une ambition claire :

faire de l’Algérie un partenaire de confiance pour l’Afrique, capable de transformer les infrastructures et ressources nationales en opportunités partagées. Cette stratégie s’accompagne d’une action politique tangible.

L’Ambassadeur d’Algérie au Sénégal, Son Excellence, Ridha Nebais, illustre parfaitement cette démarche. En facilitant la coopération bilatérale et régionale, il contribue à faire de chaque projet algérien un levier de partenariat, d’échanges et de développement pour les pays africains. Sa mission démontre que l’Algérie ne se limite pas à bâtir des infrastructures : elle s’appuie également sur des points politiques et économiques fondés sur la confiance et la solidarité.

Les impacts sont concrets. La valorisation du gisement de Gara Djebilet a déjà généré près de 9700 emplois directs et offre un potentiel industriel et logistique immense. Les corridors routiers et ferroviaires améliorent la connectivité, réduisent les coûts logistiques et renforcent l’attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux. Ces avancées témoignent du leadership stratégique algérien et de son engagement pour l’Afrique.

En combinant vision politique, leadership stratégique, projets phares et diplomatie active, l’Algérie démontre au monde bien plus qu’un rôle d’acteur régional : elle s’affirme comme un partenaire d’intégration pour l’Afrique, un partenaire crédible pour les pays frères, et une force motrice du développement continental. Ce modèle de réalisation s’inscrit clairement dans une coopération Sud-Sud durable et ambitieuse.

Dr. Mohamed Diallo

Spécialiste en Communication de Crise