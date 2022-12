Distrait par Sonko et le 3e mandat…Macky perd le contrôle de ses hommes

Le président Macky Sall s’enfonce dans des labyrinthes politiques sans issue. A quelques mois de la fin de son dernier mandat, le chef de l’Etat montre des signes d’essoufflement. A force de courir derrière un troisième mandat suicidaire et tenter de liquider politiquement Ousmane Sonko, il a abattu toutes ses cartes. Le dernier rapport publié par la Cour des comptes démontre clairement que le locataire du Palais n’a plus aucun contrôle sur ses hommes. Ce qui n’augure rien de bon à une dizaine de mois de l’élection présidentielle…

Le président Macky Sall court toujours derrière un autre mandat. Le locataire du Palais et ses souteneurs semblent ne pas être rassasiés. Pourtant, ils ont bien profité des fonds du Covid-19. Mais à Benno Bokk Yakaar, on veut tenter le diable pour 2024. Les membres de cette coalition agitent de plus en plus la candidature du président. Un jeu qui ne déplaît pas au chef de l’Etat. « Que je sois candidat ou non, c’est ma décision. Quand je me serai décidé, je le ferai savoir au peuple Sénégalais », a-t-il déclaré dans le New York Times.

Si la mouvance présidentielle ne court pas derrière le troisième mandat, elle tente de réduire l’opposition à sa plus simple expression. Pour arriver à ce résultat, le patron de Benno Bokk Yakaar doit impérativement éliminer son principal adversaire. Le leader du parti des patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est un véritable obstacle pour les projets de Macky Sall. Ousmane Sonko à lui tout seul, représente la seule véritable force qui se dresse entre Macky et son projet de troisième mandat. Alors, il tente de l’éjecter par tous les moyens.

Malheureusement, toutes leurs tentatives ont échoué. Le maire de Ziguinchor est toujours debout. Pendant que le chef de l’Etat courrait derrière ses rêves, ses hommes se la coulaient douce avec les 1000 milliards que des citoyens, personnalités politiques, Khalifes généraux et patronat avaient réussi à réunir pour lutter contre les impacts sociaux de la Covid-19. De nombreux ministres, DAGE et simples citoyens sont devenus milliardaires au moment où les sénégalais étaient confinés et battus à l’heure du couvre-feu.

En effet, dans son dernier rapport portant sur le Contrôle de la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19 (FORCE COVID), la Cour des comptes a révélé beaucoup d’anomalies financières. Qualifié de “Covidgate”, ce rapport engage, en premier lieu, la responsabilité du président Macky Sall. Beaucoup de voix s’étaient levées pour le mettre en garde sur la traçabilité et la transparence de cet argent. Mais le commandant en chef n’a pas pris au sérieux les inquiétudes des sénégalais. Résultat : des personnes sans morale se sont servies sans état d’âme.

Pourtant, le président Macky Sall avait toutes les prédispositions pour mettre des garde-fous qui auraient pu empêcher ce carnage financier. Mais le chef avait ses priorités ailleurs. Pendant que Macky tournait ses yeux vers l’opposition et son troisième mandat, les membres de son parti se partageaient l’argent des contribuables sénégalais. Une trahison pour TOUS les donneurs comme Serigne Mountakha Mbacké. Le Khalife général des Mourides avait mis sur la table 200 millions pour les sénégalais. Une somme qui a été engloutie par les hommes du « Macky » au moment où le lion « dormait ».

Mais ce n’est pas trop tard pour le chef de l’Etat. Macky Sall peut encore se rattraper. Pour cela il doit descendre de son petit nuage et traquer tous les délinquants de son parti. Le troisième mandat ne devrait pas pousser Macky Sall à être un complice aux yeux des sénégalais. Le locataire du Palais doit dès à présent lancer l’OFNAC et la CREI aux trousses de toutes les personnes épinglées. Ce petit geste peut sauver son honneur aux yeux des sénégalais qui se sentent trahis. Dans le cas contraire, Macky peut déjà plier ses bagages. Son laxisme sera un autre aveu d’échec qui pousserait les sénégalais à le chasser du pouvoir en 2024.

Le chef de l’Etat Macky Sall est prévenu. Par imprudence, il a laissé les membres de son régime opérer un véritable carnage financier sur les fonds du Covid-19. Ce énième scandale, qui émeut les sénégalais, ne sera pas sans suite. Ce “Covidgate” va sceller l’avenir du président. Soit, Macky lance des poursuites contre les personnes épinglées, ou alors il ferme les yeux une nouvelle fois. Et ce sera la fin de l’ère Macky Sall.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru