Des ministres « voleurs » menacent de rejoindre…Sonko et l’opposition

Macky Sall est-il entre le marteau et l’enclume ? Après le rapport de la Cour des comptes sur le pillage des 1000 milliards du fonds-Force-Covid, des ministres épinglés qui ont reçu des signaux négatifs de la part de la primature et du Palais, ont entrepris dans le plus grand secret, des négociations avec l’opposition plus particulièrement avec Ousmane Sonko. Ce dernier qui fait fi de son slogan « antisystème » et obnubilé par le fauteuil présidentiel, ferme les yeux sur le carnage financier et est prêt à les accueillir dans…PASTEF.

Pastef est devenu désormais le point de chute de tous ceux qui sont des bannis du système tant décrié et dénoncé par Ousmane Sonko. De plus en plus, l’on voit d’anciens dignitaires au Sénégal, faire acte d’allégeance ouvertement ou même de façon clandestine à Pastef. Ce n’est point un hasard. Mieux vaut pour eux, tenter le tout pour le tout. Ils sont actuellement sous la menace de poursuites judiciaires, ils n’ont d’autre choix que de menacer de quitter la mouvance présidentielle pour aller rejoindre Ousmane Sonko. Auprès de ce dernier, ils espèrent que s’il devient en 2024 Président de la République, ils vont être mis définitivement à l’abri de toutes poursuites judiciaires…

Macky Sall est mis dans la situation entre le manteau et l’enclume par ces ministres et DAGE cités ouvertement à travers le rapport de la Cour des comptes. C’est comme si, ils cherchent à envoyer ce message à Macky Sall : « Retiens-nous ou alors nous rejoignons avec armes et bagages l’opposition, notamment Ousmane Sonko ». Ce dernier est obnubilé par le pouvoir. Il est prêt à tout prix pour devenir le prochain Président de la République. Ces ministres et DAGE, prêts à le rejoindre, pourraient même lui apporter des informations sensibles contre le pouvoir.

Et, c’est là où Macky Sall se trouve pris dans un dilemme par ces ministres et DAGE. Soit, il donne une suite judiciaire comme il a l’intention de le faire en ce moment aux différents rapports des corps de contrôle de l’Etat qui vont emporter plusieurs membres actuels ou anciens de son régime ou alors, il met le coude à ces différents dossiers.

Il est vraiment piégé. Pourtant, il se doit d’agir. Même si, comme nous l’annonçons, plusieurs ministres épinglés dans l’affaire des 1000 milliards sur la gestion des fonds destinés à la Covid-19, font en ce moment des pieds et des mains, et sont en train d’envoyer des émissaires auprès d’Ousmane Sonko. Et ce dernier ne se gêne guère de recevoir ces émissaires.

D’autant que le dossier pour engager des poursuites judiciaires est en train d’avancer à grands pas. Le ministre de la Justice a même été saisi, selon nos informations. Et, deux anciens ministres dont l’un est responsable politique de l’APR à Dakar et a été maire de sa commune, l’autre aussi, est un ex-édile dans une commune du Sud ne veulent pas rester les bras croisés. En compagnie d’un autre haut responsable de l’APR dans une autre partie du Sud, ils sont en train d’abattre leurs dernières cartes pour obliger Macky Sall à mettre son coude sur le dossier contre eux, envoyé par la Cour des comptes.

Ils ne se refusent aucune option. Ils sont prêts à vendre leurs âmes au diable, rien que pour échapper à l’action de la justice. Seulement, Macky Sall doit refuser le chantage. Au contraire, il a tout à gagner en traduisant tous ces délinquants financiers à la justice. C’est devenu une demande populaire. Ceci permettrait même à Macky Sall de regagner la confiance de toute la nation. Les associations de la société civile et même des membres du pouvoir ne réclament que la reddition des comptes par les délinquants financiers.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn