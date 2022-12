Des « consignes » de la Fifa ont favorisé les Argentins

Tony Chapron n’a pas aimé. Invité à commenter l’arbitrage de la Coupe du monde 2022, et en particulier la finale entre la France et l’Argentine, l’ancien sifflet de Ligue 1 s’est plaint des consignes données par la Fifa, et du manque de cartons distribués durant tout le tournoi…

« Je vous l’ai dit depuis le début de la compétition, tout le me dit : ‘toi, tu veux des cartons.’ Oui, je veux des cartons. Ce n’est pas parce que j’aime mettre des cartons, mais c’est simplement qu’il faut protéger les joueurs et le jeu, a plaidé le consultant de Canal+. Pendant 61 matches durant la compétition, les arbitres ont été hyper laxistes. Il n’y a eu que quatre cartons rouges. J’ai vu des choses inacceptables. La question, c’est pourquoi la Fifa a-t-elle choisi cette orientation-là ? Moi ça m’a horripilé. »

Selon Tony Chapron, l’Argentine est la grande bénéficiaire de cette grande tolérance imposée aux arbitres par la Fifa. « Le comportement des Argentins m’énerve encore plus que vous. Parce que moi je les connais, je sais comment ils procèdent. De Paul, il m’a énervé au bout de deux minutes. Il s’en est pris deux fois à Mbappé, il était tout de suite dans la provocation », a pesté l’ancien arbitre.

« Si l’Argentine a gagné la Coupe du monde, c’est grâce à ces instructions »

« La Fifa a dit aux arbitres : ‘On ne veut pas de carton rouge durant la finale’, et surtout ‘on ne veut pas de carton rouge durant cette compétition’. On l’a vu durant le match Pays-Bas – Argentine. L’arbitre a mis 18 cartons jaunes. Il y a un problème, il ne voulait pas mettre de carton rouge. Si l’Argentine a gagné la Coupe du monde, c’est grâce à ces instructions, estime Tony Chapron. On a laissé l’équipe la plus agressive du tournoi faire un maximum de fautes, sans avoir à craindre d’être sanctionnée. Il n’y a pas eu de carton rouge contre l’Argentine. »

Mais M. Marciniak a été très bon

Pour autant, Tony Chapron n’a pas grand-chose à redire sur la prestation de l’arbitre de la finale. Le penalty sifflé pour la faute sur Di Maria était justifié, au moins autant que celui sur Kolo Muani en seconde période. Et pour le reste, Szymon Marciniak a simplement appliqué les consignes de la Fifa. « L’arbitre a eu une ligne de conduite tout au long du match, je l’ai trouvé cohérent au niveau des fautes, résume Tony Chapron. Si on doit parler de la prestation de M. Marciniak, c’est l’une des meilleures de cette Coupe du monde. »

Source MSN