Dix (10) personnes noyées à Malika : Macky Sall réagit !

Le Président Macky Sall a réagi, suite aux décès, par noyade, notés à la plage de Malika. En effet, dix (10) personnes ont péri dans cette plage, pourtant interdite à la baignade. Le chef de l’Etat qui prie pour les victimes a demandé au Gouvernement et aux Collectivités territoriales de prendre les mesures idoines et urgentes.

« La mort d’une dizaine de jeunes par noyade sur les plages de Malika est intolérable. Je présente mes condoléances émues aux familles éplorées et prie pour le repos de l’âme des disparus. Je demande au Gouvernement et aux Collectivités territoriales de prendre les mesures idoines et urgentes pour une meilleure sécurisation des plages. J’invite aussi les parents à plus de vigilance en cette période estivale. J’en appelle à la responsabilité de tous », a écrit le Président Sall sur sa page Facebook.