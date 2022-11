Docteur Mansour Diouf permettez qu’on vous dise shut UP !

Il y’a des sénégalais qui se disent intellectuels et qui surfent sur une présomption favorable d’intelligence pour délivrer des sornettes et des inepties indignes de leur rang. Ce Dr Diouf qui invalide un viol dont il ne sait rien, absolument rien, n’est qu’un as de la déblatération vaine et vile. C’est bien cette personne qui s’était amusée au plus fort de la crise sanitaire du coronavirus à laisser de côté toute sa réserve de médecin pour essayer de faire la démonstration qu’il n’y avait aucun problème à rapatrier les corps de nos défunts décédés de COVID 19. Un scientifique qui laisse sa fibre politicienne diriger son raisonnement ne mérite évidemment pas qu’on s’attarde sur son sort mais il y’a quelques genres de fumisteries qu’il vaut mieux dégonfler tout de suite pour ne pas laisser la porte ouverte à d’autres niaiseries qui viendraient sans peine, s’amonceler sur un landerneau politique déjà rempli de mensonges et de toutes sortes d’immondices de la tribu YAW et surtout de son porte étendard Samba Yakatan.

Mansour Diouf nous prend vraiment pour des canards sauvages. Il ne sait rien de cette affaire et il se permet de critiquer un supposé certificat médical qui a fini de faire le tour des réseaux sociaux. Ne s’entourant de la moindre élégance vis-à-vis du Dr Alphouseynou Gaye, ce médecin douteux, fumiste à col blanc de Bordeaux, s’amuse à utiliser son titre de médecin pour nous faire avaler des inepties. Sa fumée nous incommode et il ne cesse de nous enfumer de ses sornettes. Rien dans ce qu’il dit ne ressemble à une évidence scientifique d’indications pertinentes sur le viol et il ne peut nous convaincre que du sperme n’ait pas été prélevé de Adji SARR. Et si c’est le cas un test d’ADN peut bel et bien nous ramener à la personne ayant été à l’origine de cette éjaculation qui est supposée être coupable parce que consécutif à un viol présumé.

Comme les japonais je ne suis pas toujours adepte de la présomption d’innocence même si je donnerai ma vie pour que celle du nommé Oscar Sierra puisse être respectée. Je suis dans ce dossier devenu persuadé au fil des agissements du bonhomme, de sa responsabilité non assumée au point que je suis devenu complètement adepte de la présomption de culpabilité. Alors de quoi se mêle sur le tard ce Mansour Diouf niché au pays du vin ? Sauf à pressentir lourdement le risque très prochain de l’arrestation de Samba Chocolat menthe, je ne vois pas ce qui motive cette sortie déshonorante de Mansour Diouf. Mais comme cette contribution est à la fois publique et indélicate, nous lui apportons une réponse publique pour lui demander de la fermer et de laisser la justice sénégalaise faire son travail en toute quiétude. Il doit aussi respecter nos médecins qui ont fait le serment de rester ici par devoir et par sacerdoce et les laisser faire ce qu’ils ont à faire. En choisissant de vivre et de travailler à Bordeaux ce gus a aussi choisi le confort de la vie en France au sacerdoce pour sa patrie.

Nous sommes nombreux à avoir choisi ce chemin après avoir profité de l’éducation et des services de la République du Sénégal. Que chacun s’assume de grâce mais que personne ne vienne nous tympaniser avec ses leçons à deux sous. Nous sommes tous logés à la même enseigne, et nous avons fui, nous avons tous transhumé pour éviter la misère au profit de notre confort matériel et rien d’autre. Alors Monsieur DIOUF, avoir le minimum de respect pour ce peuple qui s’accroche vous oblige à la boucler et de ne surtout pas chercher à attiser le feu pour faire l’intéressant et vous faire voir. On n’a pas le droit de décréter des courroux dont on ne peut assumer la matérialisation sur le terrain. Quand on se drape du statut d’intellectuel ou qu’on utilise son titre de médecin pour influencer le cours des affaires judiciaires, alors on tombe sous le coup de la malhonnêteté intellectuelle. Rien de surprenant car ce docteur est coutumier des faits. Il est juste fourbe et malhonnête. Mais qu’on se le dise bien, ceux qui défendent la thèse d’un complot ourdi pour éliminer Samba Yakatan de la course à la prochaine présidentielle ne font que montrer leur visage hideux de machos abrutis incapables de la moindre compassion pour une fille qui crie au viol.

Ils nous disent tous il a peut être consommé, certainement plusieurs fois « cul-buté », mais pas violé, d’autres ont même juré sur le coran qu’il ne s’est rien passé, tous doivent au plus profond de leurs âmes être sincèrement désarçonnés par ce suspect qu’ils essaient de protéger, qui dit et se dédit sur tout, dans ce dossier dit « vide » et défendu par pas moins de 15 avocats. Le pire c’est que des femmes de ce pays, puissent être aussi ignobles avec une jeune sénégalaise en détresse. Au-delà de la malhonnêteté le vice de ce médecin peu scrupuleux le pousse à parler de grossesse supposée de Adji SARR que la clameur populaire veut nous inscrire dans le cerveau pour discréditer celle qui n’a trouvé que ça pour sortir des griffe de sa victime et se libérer de sa geôle de lupanar pour aller porter plainte.

C’est clair pour tout le monde et la seule fois que la question lui a été posée lors de cette fameuse émission télévisée suivie par la majorité des Sénégalais intéressée par ce Yakatan national, Adji a clairement répondu que cela relevait de sa vie intime et qu’elle n’en parlait pas. Alors de quoi parle t-on ? Les tests d’ADN ne servent pas qu’à déterminer une paternité et Mansour Diouf le sait parfaitement. Mais il nous y amène sans scrupule, à cette sottise inconsidérée pour mieux nous fixer sur le manque de fiabilité de celle qui a dit qu’elle était enceinte. Sauf qu’il n’a jamais été question de cela et aucune malice, aucun mensonge ne nous fera perdre le nord. Cette fille est restée droit dans ses bottes depuis deux ans ou presque et il me semble que les faits sont constants et suffisamment concordants. Pas loin de Bordeaux à La Rochelle un test ADN a été demandé en 2014 à 527 homme d’un collège pour espérer retrouver la personne coupable de viol sur une collégienne de 16 ans dans la pénombre. Ce viol n’a pas fait état de déchirure de l’hymen et encore moins de quoi que ce soit qui ait pu témoigner de blessures intimes dues à la violence que je sache. Ça reste quand même un viol et même si les 532 prélèvements finalement effectués sont revenus tous négatifs et n’ont permis que de disculper les personnes intéressées par ces tests il faut bien se dire que le fait pour une personne de refuser le test ne fait que nous induire à penser qu’il a quelque chose à se reprocher.

Oscar Sierra a eu l’opportunité de pouvoir décider de la manière de le faire et du cabinet pour le faire. Il a refusé de faire un banal test d’ADN et s’emploie comme d’habitude à nous faire avaler ses sempiternelles singeries autour de la volonté du pouvoir de lui jeter des sorts maléfiques avec le sang tiré de cet exercice de clarification par l’ADN. Et puis quoi encore ? Ce médecin malhonnête se fait le complice de la lubricité d’un homme coutumier de la luxure moribonde des salons de plaisirs charnels. Si tu cherches un chemin politique, Mansour tu t’y prends bien mal ! Tu ferais mieux de te taire et si tu dois l’ouvrir bien grande évertues toi à ne parler que de médecine et surtout de grâce, ne le fais que pour parler de réanimation si tant est que tu le fais bien.

C’est de la fourberie maléfique de mentir sous couvert et sous caution « médicale » en laissant croire que tu es une voix autorisée pour qualifier le viol ou non, dans cette affaire de Siif devenue nationale par la seule volonté d’un Samba Yakatan incapable de gérer ses pulsions. Le deuil m’a frappé cette semaine et je me serais passé volontiers de cette tribune si mon allergie à ce médecin indélicat n’était pas telle que je suis obligé de tirer cette cartouche pour que nul n’en ignore. Mansour « day fenn » comme il l’a fait du reste dans sa sortie contre le refus du Sénégal d’accepter nos décédés de COVID-19 quand rien de connu ne permettaient de prendre ce risque au nom du principe de précaution et ou de prévention. Shut UP Mansour tu nous fatigues ! Fenn dou galath !

Pape SARR

Duc de Diapal