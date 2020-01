Donald Trump humilie encore sa femme Melania

Le président républicain avait encore manifestement de l’énergie à dépenser et c’est son épouse Melania qui a fini par en faire les frais. Même si une biographie sortie récemment Free, Melania indique que la relation entre les époux Trump est plus complexe qu’elle ne semble l’être et que la première dame a une bien plus grande influence sur son mari qu’on ne l’imagine, il faut tout de même reconnaître que l’ancien mannequin fait souvent les frais des humeurs de son époux. Trump a par exemple déjà moqué ses goûts dispendieux lors de sa visite des ateliers Vuitton du Texas et reproché à la mère de son fils Barron son absence manifeste d’émotions. Le Daily Express rapporte qu’alors que la première dame était interrogée par un membre de la presse sur ses espoirs pour 2020, elle s’est empressée de déclarer qu’elle souhaitait « la paix dans le monde ». Si la déclaration n’est pas d’une folle originalité, au moins pouvait-on imaginer qu’elle ferait consensus. Mais Donald Trump n’a pas souhaité en rester là. Il a, de façon très infantilisante, coupé la parole et indiqué à sa chère et tendre que les vœux ne se disaient pas à voix haute. Puis il s’est lancé dans un soliloque quant à la situation de l’Amérique « en meilleure forme que jamais » selon lui. Renvoyée à un rôle de simple faire-valoir Melania, gênée, n’a plus eu qu’à subir, la fin de l’intervention de son Président de mari.

Cette énième humiliation intervient alors que la première dame est sous le feu des critiques pour sa vidéo des fêtes où elle donne l’impression, selon les internautes d’avoir inventé le concept même de Noël. Pendant ce temps-là, Michelle Obama est élue personnalité féminine préférée des Américains en 2019. 2020 est là, les compteurs repartent à zéro ?