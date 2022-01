Doudou Wade…pour un Dakar « intelligent et durable »

Désormais tous les candidats à la mairie de Dakar sont sur le terrain. Dernier candidat à entrer dans la danse, Doudou Wade a officiellement présenté son programme, ce mardi, en face de la permanence du PDS sur la VDN. Devant une foule de militants venus de tous les coins de la capitale, le candidat de la grande coalition Wallu Sénégal a annoncé qu’il voulait faire de Dakar une ville « intelligente et durable ». L’ancien président de l’Assemblée en a profité pour envoyer des coups à ces adversaires.

Une ville intelligente et durable, voilà ce que Dakar sera sous l’ère Doudou Wade. Conscient que ce chantier est gigantesque, il se dit être en mission. Et pour mener à bien cette mission, « il faut une bonne gouvernance. Tous les maires passés à la ville de Dakar sont passés dans le malgouvernance. Alors on va être en rupture avec ces pratiques ces pratiques », promet-il.

Ancien bras droit de Pape Diop, Doudou Wade ne veut pas répéter les erreurs de l’ancien maire Dakar. Pour réussir ses projets, il compte travailler en parfaite symbiose avec l’Etat. «Le Président Macky Sall sera notre partenaire principal. Nous allons travailler deux ans avec lui. Et le reste ont le terminera avec son successeur », rajoute Doudou Wade.

L’éducation occupe une place importante dans le programme de Doudou Wade. Le libérale compte mettre sur pied des mesures qui vont permettre à tous les élèves de Dakar de ne plus sortir de leurs communes respectives pour terminer continuer leur cycle scolaire.

Sur le plan de la santé, le candidat de Wallu Sénégal innove. Pour assurer aux dakarois une santé de qualité, Doudou Wade annonce le recrutement massif de médecins et d’infirmiers. Il promet aussi d’augmenter les structures sanitaires et de mettre sur pied un cabinet médical itinérant.

Mais une bonne santé rime avec une bonne formation. Conscient de cela, Doudou Wade projette de construire un centre de formation où tout ces médecins et infirmiers seront formés

L’intelligence territoriale, l’environnement et le cadre de vie, la sécurité et le tourisme, sont autant de secteurs que le Doudou Wade veut mettre en pratique et de manière participative pour une ville intelligente et durable.

Mais Doudou Wade ne s’est pas uniquement limité à décliner son programme. Le candidat de Wallu a lancé de grosse pierres dans le jardin de Pape Diop.

« Pape Diop n’avait pas de programmes il est allé aux élections avec la Vision de Wade », lance-t-il. Avant de rembobiner : « Il a fait des choses mais il a omis beaucoup de choses », dit-il. L’ancien chargé de la liaison Dakar-Gorée promet de compenser ces manquements.

Venu assister à cette cérémonie, Mamadou Lamine Diallo a encensé leur candidat. Pour le représentant national de Wallu Sénégal, Doudou Wade est l’homme qu’il faut pour Dakar. « Pour gérer Dakar, il faut avoir une bonne culture et une bonne connaissance de la capitale. Car Dakar dépasse le Sénégal. C’est la porte de l’Afrique. Il faut savoir cela pour pouvoir le gérer », dit-il devant une foule de militants surexcitée.

Et si on en croit le leader du mouvement Tekki, le candidat libéral a tous ces atouts en lui. « Doudou wade a l’expérience pour prétendre être maire de Dakar », lance-t-il. Sur de lui, Mamadou Lamine Diallo demande aux autres candidats de se mesurer à Doudou Wade dans un débat.

Aliou Ngom pour Xibaaru