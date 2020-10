Dr Abdoulaye Bousso : « Le Magal n’a pas influencé le nombre de cas »

Le directeur du COUS révèle que nous sommes en train de passer la phase critique du Magal sans que cela n’ait d’explosion de cas positifs.

« Jusque-là, il n’y pas eu d’explosion de cas. Il n’y a pas de cas particulier aussi bien dans Touba que dans les autres zones, et c’est remarquable. On est à plus d’une semaine après le Magal, donc nous sommes en train de passer la phase critique, parce que l’évaluation de la première phase est importante. Le risque de contamination est très élevé dans la première semaine, et beaucoup moins dans la deuxième semaine. On a bon espoir que d’ici à mercredi prochain, si tout se passe bien, on devrait avoir passé le cap du Magal », a indiqué Dr Abdoulaye Bousso.