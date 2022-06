Dr Amadou Ndiaye : « La jeunesse a dit non à ceux qui veulent brûler le pays »

Nul n’est au-dessus de la loi, elle est impartiale et impersonnelle, une fois dite, elle doit être respectée par tout le monde. Ceci constitue le ciment sur lequel notre république est fondée et basée. Il ne faudrait jamais cultiver la violence, car comme disait l’autre : qui sème le vent récolte la tempête ? Mettons-nous un peu à la place des parents qui ont, malheureusement, perdu leurs enfants lors des manifestations, de mars et de ce vendredi 17 juin 2022. Et si c’était un membre de notre famille ? Comment aurions-nous réagi ?

Je compatis à la douleur des familles éplorées et profite de l’occasion pour leur présenter mes sincères condoléances. Les questions électorales se règlent dans les urnes et non dans la rue. Alors j’invite, tous les Sénégalais, les hommes politiques et surtout les jeunes à plus de retenue et de ne s’exprimer que par les urnes et non dans la rue au gré de nihilisme l’espoir de leurs familles.

Je ne vais pas terminer sans féliciter nos forces de défense et de sécurité, qui veillent à la quiétude des Sénégalais sans parti pris.

Je félicite et réaffirme ma loyauté inoxydable au Président Macky Sall. Pendant que les uns s’agitent, vous réalisez des prouesses pour le présent et le futur.