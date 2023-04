Dr Malick Diop juge prématuré les candidatures à l’AFP

Invité dans le panel des jeunes reporters, Dr Malick Diop, porte Parole de l’AFP, trouve que la question de candidature a sein de leur entité l’ Alliance des Forces et du Progrès (AFP) est prématurée. D’après lui , il y a plus urgent que cela.

« Le sujet concernant les candidatures de l’élection présidentielle n’est pas un sujet évoqué au niveau de l’AFP. La priorité que nous avons aujourd’hui c’est de réaliser au sein de la mouvance présidentielle nos objets concernant les politiques publiques pour le bonheur des Sénégalais », a-t-il déclaré.

Dr Malick Diop de poursuivre pour dire que leur parti est structuré et organisé. « Nous prenons en compte tous les éléments qui proviennent de la base jusqu’au sommet jusqu’au moment où nous décidons de porter une candidature et naturellement et cela devra concerner l’ Afp, le Benno Siguil Sénégal et le Benno Bokk Yakar ».

Donc pour dire d’après Dr Malick Diop, les sujets qui concerne les candidatures, c’est aux partis politiques et aux coalitions de décider du timing approprié pour parler de candidature.