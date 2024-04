Dr Mamadou Seck : « Le Sénégal ouvre une nouvelle page historique »

The D Day, le Jour J !

Le Sénégal installe son nouveau président.

Le Sénégal ouvre une nouvelle page historique.

Le Sénégal ferme une des pages les plus sombres de sa démocratie attentée à tous les étages depuis 2012.

Le Sénégal rentre dans une nouvelle ère de sa 3ème alternance démocratique précédée par du sang et des larmes des caravanes de la mort fortuite!

Le Sénégal doit plus que jamais panser ses plaies et se réconcilier avec une Justice Juste, un système éducatif remanié, un système de santé à revoir, une économie à sécuriser et à optimiser, une politique sociale plus démocratique, une jeunesse Déboussolée sans perspectives, une industrialisation prioritaire etc…

Que de sentiers à bâtir et à consolider par le nouveau Président, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui aura besoin de toutes les forces et énergies Positives de la Nation pour y parvenir.

Que le peuple Souverain puisse se retrouver dans cette noble mission avec les attentes escomptées dans l’unité et la concorde nationale.

Dr Mamadou Seck-Paris