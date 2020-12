Dr Seck du PDS descend le faucon…Mahmout Saleh

MAHMOUT SALEH, OCCUPEZ VOUS DE VOTRE «K » I..DEAL..LIQUE et Livrez nous notre KARIM

Par Dr Mamadou Seck

La technique du « mensonge illustratif », plus il se fonde sur une énormité, mieux il s’assure de sa pérennité, dit-on.

Les sénégalais ne savent toujours pas, si votre envoyeur a déjà atteint ses ambitions exprimées au Rwanda devant Paul Kagamé lors d’un forum sur les innovations technologiques en nous servant ceci : « je rêve de créer une application qui me permettra de s’envoler dans l’espace quand je le souhaite » et sans pour autant nous traduire le sens de ce rêve de « Vol » que le peuple lui colle à la peau dans son mode de Gouvernance scandaleusement Tortueuse !

A ce titre, il apparaitrait plus pertinent, lors de votre face to face sur IRADIO, dans l’émission du grand jury, de nous disséquer le protocole de la théorie du grand remplacement d’un rêve surréaliste de l’applicabilité d’une application en mode planeur dans l’espace qui a débouché, in fine , à la mise en place de l’application « I…DEAL » dont le triptyque, recherche-développement et production s’est fait en un temps record de 15 mois, et au sein de votre grand laboratoire du nom de MANIPULAB-Trotskiste SA.

Du résultat obtenu, sur le dos du peuple, et issu de l’enchainement vos jeux d’éprouvettes et de centrifugation d’un faible échantillon de l’opposition dressée à votre sauce Mackytardée, le peuple abusé découvre sans surprise, un gouvernement de quota, dont vous même, Mr Saleh, n’avez pu décroché votre seul complice et ami OUMAR Sarr qui était chargé de la destruction du PDS sans succès !

De votre « génie », connu de tous, du plus grand manipulateur de la République, des indépendances à nos jours, il ne fallait pas, Mr Saleh ,convoquer le peuple sénégalais à la table de votre copieuse diner de cons pour nous démontrer comment vous en êtes arrivé à convaincre l’un de vos invités à tremper son « Pain SEC » dans le « LAIT Caillé » du plus grand illusionniste et attrape-tout pour futurs sujets à l’obéir au doigt et à l’œil en vu de 2024.

De vos créations loufoques, conceptualisées en COUPS d’ETAT, RAMPANT puis DEBOUT, l’ancien ministre d’Etat, Ousmane Ngom disait de vous que vous êtes une « PLAIE » pour la république, un transhumant et un opportuniste à la petite semaine et Cissé LO d’embrayer de l’usage de votre langage de Charretier pour descendre votre ex frère ABC, actuel médiateur de la République.

Donc parlant du président Wade, à la question de Mamoudou ibra Kane, Mr Saleh, vous aviez encore fait usage de votre langage de Charretier, selon un dicton très populaire de chez nous : « WAKH BOU DAANOU CI SAREET » illustrant votre Panthéonisation au grand cercle des manipulateurs patenté de la République et de l’Opinion.

A cet effet, et pour conseil, Mr Saleh enrichissez, votre nouvelle application « I..Deal » d’une nouvelle rubrique intitulée : « MACKY FERA CE QU’IL DIT » lorsque qu’il s’engagera à nouveau avec le président Wade et le peuple souverain. Car depuis plus d’un an, il avait dit face au peuple qu’il allait rendre visite à l’ancien Chef d’état, le Pr Wade, après l’avoir invité au Palais en plein jour.

Donc face à l’urgence de restaurer la sacralité de la parole publique donnée d’un chef d’état, Mr Saleh nous vous dirons occupez vous de votre « K » issu des résultats de votre nouvelle application « I..DEAL »politique puis que le PDS est en train de tout mettre en œuvre pour s’occupez de son KARIM dans une posture de la marche en avant.

Dr Seck Mamadou

Cadre Libéral Paris

Membre du SGN