Urgent-Drame à Treichville : Un immeuble s’effondre dans la nuit

Malgré toutes les mesures et actions des services du Ministère de la construction et de l’urbanisme, les constructions d’immeubles ne respectant pas les normes foisonnent à Abidjan. Dans la nuit d’hier à aujourd’hui dimanche 27 février, c’est un immeuble de R+7 qui s’est écroulé dans la commune de Treichville à l’avenue 3 rue 16 barrée.

Le drame survenu tard dans la nuit a mobilisé de nombreux riverains qui sont venus systématiquement au secours des sinistrés dont certains étaient visiblement mal en point au regard des nombreuses vidéos amateurs qui ont circulé sur la toile. En attendant un bilan exhaustif des services compétents, les sapeurs pompiers, alertés sont arrivés sur les lieux. Selon les témoins, l’immeuble dont la hauteur inquiétait déjà s’est effondré sur une cours commune mitoyenne dont les habitants étaient pour ma plupart endormis.

Pour rappel, le ministère de la construction et de l’urbanisme a mis sur pied un Service de la brigade d’Investigation et du Contrôle Urbain du MCLU dont les agents, résolus à assainir le cadre de vie des populations et veiller au respect des normes en matière de Construction et d’Habitat, ont déjà procédé à la démolition de plusieurs bâtiments dans le district d’Abidjan.

Source OPERA NEWS