Drapeau de Pastef en Chine : El Malick Ndiaye s’explique

El Malick Ndiaye, le Président de l’Assemblée nationale, était en visite en Chine, ces derniers jours. Le 27 janvier 2026, alors qu’il était reçu par Liu Haixing, Ministre et Chef du Département international du Comité central du Parti communiste chinois (Pcc), le drapeau de Pastef trônait à côté de ceux du Sénégal, de la Chine et du Pcc. Ce que certains ont décrié.

Ce samedi, le patron du Législatif s’est exprimé sur la question. «Il parait que c’est le drapeau de Pastef qui « fait effet » ces temps-ci. Vous savez, ça ne fait pas plaisir à certains que le drapeau de Pastef, qui avait été retiré et le parti dissout, flotte aujourd’hui jusqu’au niveau de la première puissance mondiale. Ça ne leur fait pas plaisir», a indiqué El Malick Ndiaye, un brin railleur.

Le président de l’Assemblée nationale qui prenait part à l’inauguration du siège de Pastef Mbirkilane, a tenu à apporter quelques précisions : «Ce qui me plait dans cette affaire, c’est qu’en quittant le Sénégal, je ne suis parti avec aucun drapeau. Ce sont eux, les chinois, qui ont fabriqué leur drapeau, qui l’ont monté et qui l’y ont placé. J’ai tout trouvé là-bas», a-t-il déclaré dans des propos repris par Seneweb.