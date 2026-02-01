Drame routier et violences à la Patte d’Oie : La police ouvre une enquête

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi 30 janvier 2026 sous le pont de la Patte d’Oie, à Dakar, impliquant un autocar de transport en commun et un vélomoteur. Le drame a coûté la vie à un usager de deux-roues et provoqué de violents troubles à l’ordre public.

Selon les informations recueillies auprès de la Section de la Prévention Routière et des Accidents du Commissariat Central de Dakar, l’autocar, en provenance de Colobane et en direction de Cambérène, a mortellement percuté un vélomotoriste qui tentait une manœuvre de dépassement par la droite.

À la suite du décès de la victime, une vive colère s’est manifestée parmi d’autres conducteurs de deux-roues présents sur les lieux. La situation a rapidement dégénéré en actes de vandalisme. L’autocar impliqué dans l’accident a été saccagé avant d’être entièrement incendié. Par ailleurs, deux autres autocars ont été la cible de jets de pierres, entraînant une perturbation majeure de la circulation sur cet axe stratégique de la capitale.

Face à l’ampleur des troubles, un important dispositif de sécurité a été déployé. Le Commandant du Corps Urbain du Commissariat Central de Dakar, le Commissaire de Grand Yoff ainsi que son Commandant de Corps Urbain se sont rendus sur place pour coordonner les opérations de maintien de l’ordre. Leur intervention a permis de disperser les manifestants et de rétablir progressivement la circulation.

Le corps du vélomotoriste décédé a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et évacué vers une structure sanitaire. Le conducteur de l’autocar a, quant à lui, été conduit dans les locaux du service de police. À l’issue de son interrogatoire, il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire par accident de la circulation.

Une enquête est actuellement en cours afin d’établir avec précision les circonstances de l’accident et de situer toutes les responsabilités, y compris celles liées aux actes de vandalisme survenus après le drame.