Sanctions de la CAF : la FSF renonce à tout appel et assume les amendes

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement pris acte de la décision rendue le 28 janvier 2026 par le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF). Dans un communiqué publié ce vendredi, l’instance dirigeante du football sénégalais annonce sa décision de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre.

Après analyse de la décision référencée DC23315, la FSF a notifié à la CAF sa renonciation aux voies de recours. Cette décision concerne non seulement les sanctions visant la fédération elle-même, mais également les mesures disciplinaires individuelles prises à l’encontre du sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que des joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye.

Conformément aux dispositions de l’article 91.4 du Code disciplinaire de la CAF, la Fédération Sénégalaise de Football a par ailleurs confirmé qu’elle assumera l’entière responsabilité financière liée aux amendes infligées. Cette prise en charge concerne aussi bien l’association que son encadrement technique et les joueurs concernés.

Tout en acceptant les sanctions, la FSF réaffirme sa détermination à défendre ses droits et ses intérêts légitimes au sein des instances dirigeantes du football. Elle souligne toutefois que cette démarche s’inscrit dans le strict respect de ses obligations statutaires et des règlements en vigueur au sein de la CAF.

À travers ce positionnement, l’instance fédérale sénégalaise dit vouloir contribuer à la promotion de l’intégrité du jeu et au rayonnement du football africain, tout en réaffirmant son attachement aux principes de discipline et de responsabilité institutionnelle.