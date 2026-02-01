Une femme, son mari et leurs 2 enfants retrouvés morts dans leur maison

Maiwenna Goasdoue, 49 ans, son mari Jarrod Clune, 50 ans, et leurs deux fils Leon, 16 ans, et Otis, 14 ans, ont été retrouvés morts dans leur maison de Mosman Park, près de Perth, en Australie.

C’est un soignant qui devait s’occuper des garçons, souffrant d’autisme sévère, qui a donné l’alerte vendredi après avoir découvert un mot sur la porte indiquant de ne pas entrer et d’appeler la police.

Les forces de l’ordre, arrivées sur les lieux, n’ont pu que constater les quatre décès.

Leurs animaux de compagnie, deux chiens et un chat, ont également été retrouvés sans vie.

Maiwenna Goasdoue était originaire de Morlaix, dans le Finistère.

Faisant partie de plusieurs groupes de soutien en ligne sur l’autisme, elle a avoué que les conditions de ses fils étaient dans le haut du spectre de l’autisme.

« Mes deux garçons ont ce niveau très sévère d’autisme. Toujours très différents, » commenta-t-elle sur un post Facebook.

Jarrod Clune, issu d’une famille aisée de Perth, était professeur de surf. La famille résidait dans le quartier cossu de Mosman Park, près de Perth, où elle avait acheté sa maison en 2016.

Aucune trace de violences n’a été relevé sur les victimes. Des autopsies seront pratiquées pour déterminer les causes des décès.

Source : F D