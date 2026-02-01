Bus incendié à Patte d’Oie : AFTU et CAPTRANS dénoncent la recrudescence des violences

Un accident mortel survenu le 30 janvier sur la ligne 27, à hauteur de Patte d’Oie – Croisement Cambérène, a provoqué une série d’actes de violence contre le transport public. L’Association de Financement des Professionnels du Transport Urbain (AFTU) rapporte l’incendie d’un bus, le saccage de véhicules non impliqués, des agressions contre des agents en service et des pillages de biens appartenant aux passagers.

Dans un communiqué conjoint, CAPTRANS et l’AFTU condamnent « avec la plus grande fermeté » ces représailles et alertent les autorités sur l’urgence de renforcer la sécurité. Les deux organisations demandent des mesures concrètes pour protéger les agents et les usagers, sécuriser les infrastructures et prévenir la répétition de tels actes.

« Il n’est plus acceptable que des accidents de la circulation soient suivis de représailles violentes », souligne le texte, appelant à une réponse ferme contre les auteurs et à un renforcement de la sécurité sur les axes sensibles.

CAPTRANS et l’AFTU réaffirment leur disponibilité à collaborer avec les pouvoirs publics afin de trouver des solutions durables, dans l’intérêt de la paix sociale et du droit des populations à se déplacer en toute sécurité.