Guy Marius Sagna plaide la cause des impactés du TER

Les populations impactées par le Train express régional (TER) continuent de payer un lourd tribut depuis près d’une décennie. Dans un post, Guy Marius Sagna est revenu sur la situation des personnes affectées par le projet, dénonçant une injustice sociale qui perdure depuis 2016.

Selon lui, les impactés du TER courent toujours derrière leurs terrains, leurs maisons, leurs indemnisations et leurs documents administratifs. « Dix ans, c’est trop », martèle-t-il, rappelant que le coût réel du TER ne se limite pas aux plus de 1 200 milliards de francs CFA investis, mais inclut également « la sueur et le sang » de celles et ceux qui ont été déplacés pour permettre la réalisation du projet.

Guy Marius Sagna fustige un État qu’il qualifie de néocolonial et parasitaire, accusé d’avoir trompé les populations concernées et de les avoir abandonnées à des drames sociaux prévisibles. Il pointe du doigt des études d’impact économiques, sociales et environnementales qu’il juge ni démocratiques, ni transparentes, ni populaires.

Parmi les exemples cités figure Sébikotane, où l’absence de passerelle expose les populations à de graves difficultés de mobilité et de sécurité. Une situation qui, selon lui, exige écoute, dialogue et prise en charge urgente des préoccupations locales.

Le député interpelle le gouvernement issu de la Révolution démocratique, estimant qu’il a l’obligation morale et politique de rendre justice aux impactés du TER. « Ce n’est pas une option », insiste-t-il.Il a également exprimé sa solidarité aux populations impactées, avec lesquelles il s’est rassemblé le samedi 31 janvier 2026 à Sébikotane, tout en appelant les usagers quotidiens du TER à manifester reconnaissance, considération et solidarité envers ces familles sacrifiées.

Guy Marius Sagna conclut en réaffirmant son engagement à rester aux côtés des impactés jusqu’au paiement intégral de ce que l’État leur doit, lançant enfin un appel solennel : « Plus jamais ça au Sénégal. »