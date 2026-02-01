Violences lors d’un face-à-face : la Fédération de lutte annonce de possibles sanctions

La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a fermement condamné l’acte de violence survenu le 30 janvier 2026, lors du face-à-face opposant les lutteurs Petit Baye Fall et Boy Dakar, organisé en prélude à leur combat prévu le 7 février.

Dans un communiqué publié le 31 janvier à Dakar, l’instance dirigeante de la lutte sénégalaise a rappelé que le face-à-face est une activité strictement promotionnelle et ne saurait, en aucun cas, être assimilé à un combat. Tout acte de violence commis dans ce cadre constitue, selon la FSL, une violation des règles, de l’éthique sportive et des mesures récemment mises en place pour éradiquer la violence dans l’arène.

La Fédération informe que le dossier a été confié aux instances disciplinaires compétentes, en procédure d’extrême urgence. Des sanctions appropriées pourraient ainsi être prononcées à l’encontre des personnes impliquées.

Cet incident intervient dans un contexte déjà marqué par un autre cas récent, renforçant la détermination de la FSL à faire respecter strictement la discipline et les valeurs du sport.

À la veille d’un grand gala de lutte, la Fédération sénégalaise de lutte appelle l’ensemble des acteurs – lutteurs, encadreurs, promoteurs et supporters – à faire preuve de responsabilité et de retenue, afin que la lutte reste une fête du sport et de la culture sénégalaise.

La FSL réaffirme enfin un principe clair : la violence n’a pas sa place dans l’arène.