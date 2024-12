Du nouveau dans l’affaire Ndella Madior Diouf

Les avocats de Ndella Madior Diouf ont introduit un appel pour contester l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire opposée à leur cliente. Selon L’Observateur, qui donne l’information, la requête sera examinée devant la Chambre d’accusation le 10 décembre. Une nouvelle chance pour la mise en cause de humer l’air de la liberté en attendant son procès.

Ndella Madior Diouf est arrêtée et placée sous mandat de dépôt en décembre 2023 dans le cadre de l’affaire Keur Yeurmandé, sa pouponnière, établie à Sacré Cœur sans autorisation administrative, où des enfants auraient subi des mauvais traitements. Certains ayant perdu la vie et été «discrètement» enterrés.

Les accusations qui pèsent sur la mise en cause sont nombreuses et graves : traite de personnes, exercice illégal de la médecine, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance personne en danger et obtention illégale de certificats d’inhumation. Toutes ses demandes de liberté provisoire et de placement sous bracelet électronique ont été jusque-là rejetées. Ndella Madior Diouf joue une nouvelle carte le 10 décembre.