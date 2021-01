Education sexuelle : Les parents d’élèves montent (aussi) au créneau

Les réactions continuent de pleuvoir au sujet de l’introduction de l’éducation sexuelle dans le système éducatif. Après les sorties respectives du ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla et du chef de l’Etat Macky Sall pour rejeter le projet, c’est au tour de l’Union des parents d’élèves et étudiants du Sénégal (Unapees) de monter au créneau pour saluer leurs positions.

Les parents exhortent les autorités étatiques, notamment celles éducatives, à les associer dans les programmes de modernisation du système. L’UNAPEES conçoit, aussi, qu’on apporte, « au niveau de l’enseignement moyen, notamment en classe de 4e, les enfants entrant en crise pubertaire et donc soumis à un ensemble de mutations corporelles psychiques et psychologiques, qui agissent sur leur physique (apparition des caractères sexuels secondaires), leur mental, leurs attitudes et comportement, l’explication scientifique sous forme d’une approche éducative de la sexualité reproductive. »

Ce qui souligne-t-elle, leur permettra « de comprendre et de vivre calmement le cap sans perturbations majeures au niveau sentimental et relationnel ».