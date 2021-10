Elections Locales : Macky règle tout dans l’avion…il embarque avec lui des

Macky Sall est le président des Sénégalais et il connait son peuple ; il sait comment calmer les politiciens les plus tordus de son camp comme Moustapha Cissé Lô, les militants les plus bandits comme Boughazelli et même les alliés les plus significatifs de sa coalition comme Rewmi de Idrissa Seck qui ne chante que ses louanges. Aujourd’hui, Macky doit traverser le passage difficile des investitures aux Locales…Et il a trouvé une astuce pour le régler.

Après avoir révélé que le président Macky Sall va rencontrer Karim Wade à Dubaï lors de l’expo Universelle, xibaaru s’apprête à vous révéler ce que cache encore le voyage du président Macky Sall qui va participer à la sixième édition du Global Business Forum Africa (GBF Africa), qui aura lieu le 13 et 14 octobre 2021 ; Macky Sall sera présent officiellement au Pavillon Sénégal dont la journée est prévue le mercredi prochain.

Mais avant d’arriver À Al Wasl Plaza, site qui abritera le pavillon du Sénégal, proche de 20 mètres du dôme (Al Wasl) et avant de faire recevoir au Zabeel Palace Résidence officielle de l’émir de Dubaï, Macky Sall a quitté Dakar hier dans la nuit avec un avion plein à craquer. Macky Sall sait que les politiciens aiment être en sa présence, aiment s’afficher avec lui et aiment aussi voyager avec lui. Et quand vous voyagez avec le président, vous êtes étiqueté comme un de ses proches.

Macky Sall sait tout cela. C’est pour cela qu’il a décidé d’embarquer avec lui les ministres concernés par le Global Business Forum Africa (GBF Africa) qui va regrouper plusieurs chefs d’État, des premiers ministres, de hauts responsables gouvernementaux et d’éminents chefs d’entreprise influents d’Afrique. Le Chef de l’Etat a embarqué aussi avec lui plusieurs hommes d’affaires mais aussi des politiciens qui se crêpent le chignon pour les Locales.

Macky transforme son avion

Le président Macky Sall a décidé de convier des candidats de son parti et aussi de sa coalition Benno Bokk Yaakaar pour régler leur différend loin du Sénégal. Plusieurs candidats de grandes villes ont été conviées à prendre place auprès du « Patron » qui va tenter de les convaincre, pour certains d’abandonner leur candidature et pour d’autres de les dissuader de se rebeller. Et selon nos sources, plusieurs candidats de Dakar, de Thiès, de Podor sont dans l’avion. Mais il est aussi signalé la présence de membres de mouvements politiques proches de l’opposition…

En plus de tout ce beau monde, le président de la République a invité des proches qui font le voyage et aussi des hommes influents. Un voyage très politique qui lui permettra de remettre de l’ordre dans le camp présidentiel et de partir aux Locales avec l’intention de gagner les grandes villes. Ce voyage de Dubaï revêt un autre caractère particulier pour Macky. Il y rencontrera les hommes d’affaires de Dubaï qui ont pour conseiller un certain…Karim Wade.

La Rédaction de xibaaru