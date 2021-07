Elève mort au lycée des Parcelles : Les circonstances du décès connus

Du nouveau dans l’affaire du match de football qui a viré au drame au Lycée des Parcelles Assainies, Unité 13.

Source A qui relate cette affaire dans sa livraison de ce lundi, révèle que la victime Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, élève en classe de 1ère, a succombé à des blessures au niveau du cou et de la tête, d’après le certificat de genre de mort.

Selon le journal, contrairement aux deux élèves en classe de 1ère arrêtés, l’élève en classe de Seconde, A.S, a fait des aveux renversants sur procès-verbal. Selon lui, il a eu avec Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye un accrochage qui s’est soldé par une bagarre.

« Au cours de notre corps-à-corps, il tentait de me soulever pour me terrasser. Mais je lui ai fait une prise (mbotte) et mon adversaire s’est écroulé sur un perron », a avoué A.S devant les enquêteurs pour justifier son acte.