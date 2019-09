Elhadj Malick Gueye, le maître-chanteur désargenté de Latmingue a encore parlé …

Il est difficile d’interdire à des personnes de militer dans le parti de leur choix mais un homme comme El Hadji GUEYE, un personnage politique dans le sens détestable du terme, ne correspond en rien à ce qui est recherché comme profil politique. Après avoir fait la ronde chez Aminata Touré pendant des années et avoir chanté ses louanges sur tous les plateaux de télévisions, voilà que le mercenaire politique de Latmingue ayant échoué dans sa tentative de soutirer avantage ou privilège à Mme Touré, pense lui nuire en évoquant l’échéance de 2024. Attitude de chantage ne saurait être plus bête, que d’essayer à nouveau ses méthodes qui ont déjà échoué ! Après avoir fait le tour de tous les responsables de l’APR Kaolack, tous sans exception, maintenant, il pense se rendre utile au Président Macky SALL en lui dressant la liste de supposés encagoulés de 2024. Malick Gueye doit savoir que le Président est occupé à gouverner le pays et connaît l’apport et la loyauté de la Présidente du CESE mieux que quiconque. Mme Aminata Touré n’est pas de la race de ceux qui, limogés ou pour avoir été premier ministre ou simplement ministre, se transforment en opposants acharnés quand ils quittent leur fonction. Le Président de la République, SEM Macky SALL vient d’être réélu et c’est indécent, pour reprendre les propos de la Présidente du CESE, de parler de succession. Travaillons à réussir notre second mandat tout comme le premier conformément aux attentes des populations. Voilà le message et le seul message que ceux qui soutiennent honnêtement le Président de la République doivent tenir. Les sénégalais attendent notre régime dans le règlement de leurs problèmes comme le Président Macky s’y attèle. Que se taisent alors ceux qui n’ont rien à offrir, rien à proposer d’autre que de mettre le désordre et la confusion dans la majorité présidentielle. Comme Elhadj Malick Gueye le maître-chanteur de Latmingue qui pensant pourvoir déstabiliser le Maire APR de Latmingue avait appelé à voter pour Idrissa Seck en 2019. Qu’il sache lui et ses semblables que nous ne les laisserons pas prospérer dans leurs manœuvres grossières qui dégoûtent les citoyens qui en ont plus que marre de ces politiciens à l’ancienne qui ont mangé à tous les râteliers. A bon entendeur, Salut !

Cheikh NDIAYE

Responsable Politique APR Grand Yoff