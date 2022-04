Elle accouche et fait venir sa mère…son mari couche avec la maman

Mon mari a couché avec ma mère. J’ai accouché et j’avais besoin que ma mère s’occupe de mon bébé. Mais mon mari a commencé à avoir une liaison avec ma mère et ils l’ont fait pas seulement une fois mais pendant les six mois qu’elle est restée avec nous. Ils ont d’abord couché dans la salle de bain de notre chambre d’amis dans laquelle ma mère dormait et cela a continué. Étonnamment, je ne l’ai jamais découvert.

Un an après son départ, mon mari m’a tout avoué. Il a juste dit que l’acte qu’ils ont eu à poser était mauvais alors il a voulu avouer et demander pardon parce que c’était un mauvais présage et qu’il pouvait être maudit. Je lui ai pardonné mais je n’ai pas pu affronter ma mère. Il a également supplié de ne pas confronter ma mère, alors j’ai accepté. Mais je veux affronter ma mère ou l’enlever de ma vie. Depuis quelque temps, je n’appelle ni ne réponds à ses appels.

La semaine dernière, elle a appelé mon mari pour lui demander si j’avais découvert l’affaire. Il était avec moi et a mis le téléphone sur haut-parleur pour que j’entende tout. Il a répondu non et elle lui a dit de ne pas me le dire. Elle n’a pas eu honte de lui dire par la suite qu’il lui manque et ses baisers et leur partie de s3xe.

Je veux confronter ma mère. Je veux couper les ponts avec elle…Source AM