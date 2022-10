Elle bat sa domestique à mort puis jette le corps dans un buisson

Une femme a été arrêtée après avoir battu à mort sa domestique, puis jeté le corps dans un buisson dans l’État d’Anambra au sud-est du Nigeria.

L’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes (NAPTIP), commandement d’Anambra, a arrêté la femme après qu’elle a avoué le crime. La femme a par la suite emmené les responsables de la NAPTIP dans la brousse où elle a enterré la défunte domestique.

S’exprimant, elle a déclaré : « Je l’ai battue et elle a commencé à convulser, alors je l’ai emmenée à Kings (hôpital). En y arrivant, elle est morte, alors j’ai jeté son corps ici. »

Aucune information pour l’instant n’a été donnée sur les circonstances ni la cause de cet acte horrible. Dans une vidéo circulant en ligne, le corps de la jeune domestique commençait déjà à se décomposer lorsqu’il a été découvert.

