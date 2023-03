Elle boit l’eau du robinet et…des bactéries mangent son cerveau

Aux Etats-Unis, une femme meurt d’une infection à « l’amibe mangeuse de cerveau » à cause de l’eau du robinet

Une habitante de Floride est décédée après avoir été infectée par une « amibe mangeuse de cerveau », a relayé CNN la semaine dernière. La contamination par Naegleria fowleri reste très rare mais elle est cette fois-ci prise très au sérieux par les autorités sanitaires. Et pour cause : l’Américaine aurait été contaminée en se rinçant les sinus avec de l’eau du robinet, indique le Florida Department of Health du comté de Charlotte dans un communiqué.

« Une enquête épidémiologique est en cours pour comprendre les circonstances uniques de cette infection », précise l’attaché de presse du département de la santé. En attendant, les usagers sont invités à ne pas utiliser l’eau potable du robinet pour fabriquer des solutions de rinçage des sinus. La consommation de l’eau ne doit pas poser de problème, les Naegleria fowleri étant normalement détruites par l’acide gastrique.

Une mortalité élevée

L’infection à l’amibe se produit lorsque de l’eau contaminée pénètre dans le corps par les sinus. Ce parasite peut être présent dans les sols humides ou les eaux douces (lacs, rivières, sources chaudes…). Les principaux symptômes sont des maux de tête, des nausées, des vomissements, puis des hallucinations et des convulsions menant jusqu’au coma.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis, trois personnes en moyenne sont contaminées par an. Dans la grande majorité des cas, elles ne survivent pas à l’infection qui atteint le système cérébral. Seuls quatre patients sur 154 se sont remis d’une amibe mangeuse de cerveau entre 1962 et 2021. L’année dernière, deux enfants sont décédés aux Etats-Unis après avoir nagé dans des lacs, rappelle CNN

Source 20mn