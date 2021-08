Elle couche avec le mari de sa sœur et veut devenir aussi sa…femme

Elle entretient des relations sexuelles avec le mari de sa grande sœur

Elle souhaite que l’homme divorce de sa sœur

Elle demande conseil.

C’est l’histoire d’une jeune demoiselle de 22 ans vivant chez sa sœur aînée qui s’occupe entièrement d’elle. Elle entretient des relations intimes avec le mari de cette dernière qu’elle a fini par aimer.

Son souhait est de voir se séparer afin de vivre se idylle avec le monsieur qui selon elle, lui « fait l’amour comme personne ne lui a jamais fait ».

Elle demande l’avis et conseils des jeunes femmes qui ont déjà vécu la même histoire.

Voici ci-dessous l’intégralité de son témoignage

J’ai 22 ans, je vis chez ma sœur aînée. Elle s’occupe très bien de moi, paie mes études, me donne de l’argent de poche et tout ce qui peut me faire plaisir. Elle vit avec son mari, nous habitons tous ensemble à trois dans la même maison. Il se trouve que son mari et moi avons fini par coucher ensemble. Jusqu’à maintenant, je n’arrive toujours pas à expliquer comment cela est arrivé.

Il est si charmant, tendre, attentionné, avec ma sœur et moi. Son regard me tourne la tête, je ne sais pas comment lui dit non.

Certaines filles qui me liront pourraient comprendre ce sentiment. J’ai honte de ce que j’ai fais mais je ne sais pas à qui me confier ?

Mais voilà, que je n’ai pas réussi à me contrôler. Jai fini par lui avouer cela et lui aussi m’a fait comprendre qu’il ressentait la même chose pour moi mais qu’il ne voulait pas faire du mal à ma sœur car c’est une femme formidable.

On a flirté à plusieurs reprises. Quand ma sœur s’absente, on se comporte lui et moi comme un vrai couple. Il me fait l’amour comme personne ne me l’a jamais fait. Lui aussi dit qu’il ressent des choses extraordinaires avec moi. Nous sommes devenus très amoureux l’un et l’autre. Voilà ! On s’est tous les deux enfoncés.

Maintenant, je veux qu’il divorce avec ma sœur pour que nous vivions seuls et que notre relation soit officielle. Je suis peut être cruelle, mais j’en peux plus de les voir ensemble, s’embrasser devant moi et ça me rend folle ! J’ai souhaité qu’il demande le divorce, il a dit qu’il le souhaite et le voudrait aussi mais il faut qu’on s’y prenne en douceur pour ne pas blesser ma sœur. Que pour l’heure, il propose que j’aille louer une maison ailleurs et qu’il passera souvent.

Les filles si vous avez déjà vécu une histoire pareille ? J’ai besoin de vos points de vue et conseils, surtout les stratégie. Merci

Camerounweb