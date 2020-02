Elle devient Miss Allemagne à…35 ans

Leonie von Hase est devenue Miss Allemagne 2020 samedi 15 février remportant le grand prix devant 13 autres finalistes. À 35 ans, la jeune femme était la « doyenne » des prétendantes lors de la finale de cette année.

Leonie von Hase a été élue samedi 15 février Miss Allemagne 2020. Elle a été élue devant Lara Runarsson, Michelle-Anastasia Masalis et 13 autres finalistes par un jury 100% féminin (au total six femmes, ndlr).

Cette année, les organisateurs du concours ont mis en œuvre un nouveau concept, afin de se concentrer davantage sur les « vraies femmes » et de moins promouvoir l’image de la « reine de beauté typique ». Pour la première fois également, le concours de Miss Allemagne ne comprenait pas de concours de bikini.

Les femmes ne sont plus intéressées depuis longtemps à rechercher un standard de beauté conventionnel », a déclaré la reine de beauté sur le site Web de Miss Allemagne. « Ma perception d’une ‘belle’ femme est la force, le caractère et l’authenticité qu’elle dégage », a lâché celle qui avait remporté la nomination de l’État du Schleswig-Holstein à la fin de l’année dernière.

L’entrepreneure de 35 ans a également exprimé son enthousiasme devant les changements qu’a subis l’élection de beauté. Elle a déclaré que sa victoire prouve que les femmes n’ont plus besoin de porter une robe pour être considérées comme belles.

« Je pense qu’il ne devrait plus y avoir de norme de beauté pour les femmes. Les femmes doivent être vues dans leur variété et dans leur beauté à mesure qu’elles vieillissent. Je veux être un modèle et exhorter les autres à ne jamais être trop vieux et à ne jamais arriver trop tard ».

La gérante d’une boutique en ligne de vêtements vintage, mère d’un enfant, a aussi remporté une voiture d’une valeur de 37 000 euros, ainsi qu’un shooting pour le magazine Joy.

Pour la première fois, le concours Miss Allemagne 2020 a permis aux femmes mariées, aux mères et aux femmes enceintes de participer. Le concours de cette année a également vu la limite d’âge augmentée de 10 ans pour inclure les femmes jusqu’à 39 ans. Les candidates doivent avoir au moins 18 ans pour participer.

L’événement a eu lieu à l’Europa Park Arena près de Fribourg dans le sud de l’Allemagne pour la 18e année consécutive.