Elle tue la fille de 3 ans qu’elle devait adopter…Prison à vie

Aux États-Unis, une femme du nom de Airel Robinson a été reconnue coupable d’homicide par maltraitance d’enfants pour avoir battu à mort sa fille adoptive de 3 ans.

Le verdict est tombé à l’issue d’un procès de quatre jours qui s’est terminé par la comparution et le témoignage de Robinson.

Robinson, 30 ans, a été condamnée jeudi 12 mai à la prison à vie. Letitia Verdin était juge dans l’affaire.

La fille adoptive de Robinson, Victoria Rose Smith, est décédée le 14 janvier 2021 à l’âge de 3 ans. Une autopsie a révélé que l’enfant était décédé des suites de blessures contondantes et d’une hémorragie interne. Robinson qui est une star d’un réseau alimentaire a été accusée d’homicide par maltraitance d’enfants quelques jours seulement après la mort de Victoria Rose. Le mari de Robinson, Jerry, a également été inculpé mais a plaidé coupable d’homicide par maltraitance d’enfants.

Selon un rapport de police, il a affirmé avoir vu sa femme s’emporter et battre l’enfant à plusieurs reprises sans intervenir, bien qu’il ait dit qu’il n’était pas d’accord avec ses méthodes de punition. Jerry est celui qui a appelé le 911 dans l’affaire, mais a menti aux opérateurs et aux ambulanciers sur ce qui est arrivé à l’enfant. Quant à ce qui s’est passé le jour de l’incident, Jerry a déclaré que sa femme aurait battu la fillette après avoir été frustrée par elle plus tôt dans la nuit.

« Au moment où je suis entré, c’était comme si rien ne se passait », aurait-il déclaré. Quant à ce qui a déclenché les coups, il a affirmé que Victoria s’était vomi sur elle-même la veille alors que la famille se rendait à l’église. Des séquences vidéo diffusées pendant le procès ont montré que Victoria avait quitté l’église le jour où elle avait vomi en sous-vêtements. Il dit que sa femme est devenue encore plus frustrée lorsqu’elle a allégué que la fillette de 3 ans n’aurait pas mangé ses pancakes assez vite le lendemain matin.

Le couple était en train d’adopter la petite fille et ses frères et, selon les autorités, l’audience pour finaliser l’adoption était prévue quelques jours seulement après son assassinat. La famille de Robinson a été vue quittant la salle d’audience en larmes. La famille biologique de Victoria était présente lors de la condamnation et a pris la parole, affirmant que le verdict était la justice qu’ils recherchaient.

L'accusation a montré une photo de Victoria et de ses frères et sœurs biologiques pendant le procès. Au cours du procès, des images d'autopsie et des images de caméras corporelles du jour en question ont été montrées. « Nous sommes juste ici en tant que représentants de Victoria. Elle était aimée » , a déclaré un procureur. Robinson n'aurait assumé aucune responsabilité pour le crime