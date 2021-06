Emeutes de mars : « Ceux qui ont appelé à la résistance sont les fautifs » (Aly Ngouille Ndiaye)

L’ancien ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, regrette les évènements qui se sont déroulés au mois de mars dernier. Invité de Maimouna Ndour Faye sur la 7 Tv, ce mercredi 23 juin, il accuse ceux qui ont appelé à la résistance comme étant les coupables des nombreux morts et des actes de vandalismes notés durant cette période.

« Je regrette ce qui s’est passé, les morts, les actes de vandalisme, les destructions de biens d’autrui qui ont occasionné des pertes d’emplois. Aujourd’hui, c’est le regret de tous les Sénégalais. On l’a accusé (Ousmane Sonko), il est coupable ou non, c’est le tribunal qui devait le juger et que l’affaire s’arrête là : ceux qui ont appelé au rassemblement, à la rébellion, s’ils n’avaient pas appelé à ses rassemblements, peut-être qu’il n’y aurait pas toutes ses conséquences », a déclaré le maire de Linguère.