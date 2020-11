Emigration Clandestine : Badara Thiam répond à Khalil Diallo…

LA VRAIE VIOLENCE EST MANIPULATRICE

Dans un texte intitulé « la vraie violence est politique » distribué à la presse électronique et écrite, ce vendredi 13 novembre 2020, signé Khalil Diallo, écrivain et aussi agent de l’Office national de l’Assainissement (ONAS) en réaction à la situation de l’émigration clandestine qui a provoqué des morts et dont des chiffres non maîtrisés, sont avancés par des activistes de la société civile, des opposants recalés, des affairistes frustrés, des anciens députés recyclés dans l’opposition. Ces derniers dont les déclarations journalières sur l’émigration clandestine, dénudées d’objectivité, sérinant la même chanson, accusent l’Etat d’avoir échoué en matière d’emploi des jeunes. Et pourtant, le jeune Khalil Diallo qui pond ce texte approximatif, a trouvé de l’emploi dès la fin de ses études à l’étranger. Embauché à l’Office national de l’Assainisment et devient un des responsable du service Qualité de l’ONAS dirigé par Lansana Gagny Sakho.

Khali écrit « Ces morts, sans noms — pour vous —, aux corps mutilés, à l’âme dévastée par la précarité, la tyrannie du capitalisme, n’ont jamais cessé de croire au « nous » que vous scandez en temps de campagne ». Non Khalil, la vraie violence est manipulatrice.

Edité, à deux reprises, par Harmattan avec « A l’orée du trépas», « Chœur à cœur », nominé au Prix Orange, ce jeune écrivain de l’impérialisme occidental, manipulé ou piégé par les multinationales, tire à boulets rouges sur l’Etat du Sénégal, les Médias, les artistes, l’opposition, jouant le jeu du sport favori de l’Occident : tirez sur tout pour affaiblir ces pays. Dans quel pays au monde où on ne trouve pas de chômeurs, où le plein emplois est résolu ? Que ce soit dans les pays développés ou industrialisés, dans des pays qui se réclament non capitalistes comme Khalil le prétend, le sous emploi existe dans tous les régimes capitalistes, socialistes, communistes, islamistes. Au Sénégal, seuls les politiciens égarés, les activistes aveugles, les jeunes comme vous manipulés qui ne reconnaissent pas objectivement les efforts déployés par l’Etat du Sénégal en matière d’emploi des jeunes et de formation des jeunes aux divers métiers. Même si, il reste à faire. Allez apprendre chez les marxistes : « analyse objective de la situation objective ».

Vous écrivez « Plus de 480 jeunes sénégalais dont des mineurs de 13 ans sont morts en mer en tentant de rejoindre l’Europe dans l’indifférence la plus totale des gouvernants sénégalais ». Vous n’avez pas sourcé vos chiffres. Et quand vous dites l’indifférence la plus totale des gouvernants sénégalais, vous êtes dans le subjectivisme, le jugement de valeurs.

La plume de l’Occident impérialiste tire sur tout le monde : « La majorité des morts et candidats à l’exil sont pêcheurs. Conséquence désastreuse de la politique économique de notre président. Son silence et celui des télévisions, artistes et autres personnalités associées au pouvoir ne reflètent que cet échec ». Voilà votre méconnaissance du terrain, la majorité quitte à partir des côtes, mais forcément des pêcheurs. Vous en voulez aux télévisions, aux médias alors que ce sont les médias, les télévisions qui alertaient, amplifiaient, font de telle sorte que vous vous indignez. Mais, comme vous ête le jeune bras des multinationales et l’autre jeune écrivain sénégalais resté et édité en France qui a écrit « De purs hommes », l’ouvrage-plaidoyer sur l’homosexualité dont le critique français dit : « comment trouver le courage d’être pleinement soi, sans se trahir ni se mentir, et quel qu’en soit le prix ». Vous attaquez aussi les artistes. Et ces derniers se démènent, jour et nuit, pour créer et produire des supports de sensibilisation sur les dangers de l’émigration clandestine. Et ce, depuis l’avènement du phénomène au moment où Khalil Diallo était à l’étranger pour subir le lavage de cerveau des Occidentaux.

Vous sortez une énormité en ces termes ; « L’achat de conscience de militants de l’opposition et le recrutement du principal opposant au régime en place à coup de millions par mois d’après la presse (somme qui représenterait toujours d’après la même presse le salaire mensuel de 300 jeunes, l’équivalent de deux pirogues en partance pour l’Europe) renforce le désespoir de la jeunesse ».Vos propos se référant d’après la presse sont légers. Vous accusez une personne dont vous dites qu’il est recruté à coup de millions et sans preuve. C’est dommage, la rigueur s’est éloignée de beaucoup de jeunes qui écrivent et parlent à l’emporte-pièce. Si vous n’êtes pas opposant, respectez les opposants qui ont leur choix politique. Votre jeune âge (moins de 30 ans) ne doit pas vous pousser à être prétentieux et arriviste. L’Occident qui vous téléguide est loin de nos côtes. Vous ne pipez mot sur le comportement inhumain des Occidents sur les migrants africcains. Dommage. Mais, la riposte aux jeunes intellectuels manipulés et pseudo-activistes, sera de mise.

Badara THIAM :

Acteur culturel indépendant