Emigration Clandestine : La LD Debout vilipende Macky

La presse sénégalaise a fait état du chavirement de deux pirogues de migrants au large de Mbour et de Dakar. Les bilans provisoires annoncés sont lourds : plus d’une centaine de personnes décédées ou disparues. Ces drames viennent s’ajouter au tableau macabre de Sénégalais, dont la plupart des jeunes, morts sur les chemins dangereux de l’émigration.

Les jeunes militantes et militants de la LD Debout présentent leurs condoléances aux familles éplorées. Ils expriment leur profonde indignation devant cette tragédie causée par l’échec des politiques catastrophiques du Président Macky Sall et ses alliés. Dans le contexte d’une économie extravertie, la corruption, le népotisme, la gabegie, la spoliation des ressources ont fini de tuer l’espoir chez la plupart des jeunes qui finissent par choisir, en désespoir de cause, l’émigration irrégulière. Sourds et aveugles face au drame du chômage et du sous-emploi de la jeunesse sénégalaise, le gouvernement, à l’instar de son Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, évoque le déficit d’employabilité des jeunes alors que dans tous les secteurs d’activité des milliers de jeunes fortement qualifiés ne trouvent pas d’emploi (pour ne donner qu’un seul exemple, ces milliers de diplômés de la santé qui n’arrivent pas à s’insérer dans un pays qui a un besoin énorme de personnel de santé).

Au demeurant, l’exploitation rationnelle et judicieuse des immenses ressources du Sénégal (or, pétrole, gaz, ressources halieutiques, forêts, terres arables…) et des investissements publics bien pensés auraient permis à chaque enfant de la nation de travailler dignement, de vivre décemment et de contribuer au développement du pays. Mais, depuis 2014, le Plan Sénégal Emergent se présente comme un instrument au service d’intérêts étrangers, privant ainsi le peuple du droit d’accès à ses propres ressources. Par le bradage des ressources pétrolières et minières, la spoliation foncière sur le littoral à Dakar comme dans la quasi-totalité des communes, la vente irrégulière de licences de pêche aux navires étrangers, le Sénégal est appauvri et sa jeunesse condamnée à braver l’océan et le désert.

Les jeunes militantes et militants de la LD Debout ont décidé de poursuivre le travail d’information, d’éducation et de sensibilisation auprès de leurs pairs, en vue de les amener à comprendre que les vraies solutions sont à chercher ici au pays et passent par l’application de politiques saines exclusivement orientées vers la satisfaction des intérêts nationaux. L’esprit de responsabilité citoyenne et le militantisme actif sont les boucliers contre le désespoir semé par Macky Sall et ses alliés. Le Mouvement des Jeunes Debout invite tous les jeunes sénégalais à s’engager dans la lutte pour le licenciement de Macky Sall et de tous les prédateurs qui l’entourent, et pour l’avènement d’une nouvelle gouvernance politique patriotique et porteuse de progrès.

Fait à Dakar, le 27 octobre 2020.

Le Secrétariat National