Des émissaires du Palais vendent le concept…Macky-mandat-illimix

Débat sur un troisième mandat : C’est la danse des vautours du camp présidentiel

Le débat autour d’un troisième mandat du Président de la République Macky Sall fait toujours rage. L’actuel locataire du Palais de la République qui entame son second mandat qui devrait être le dernier, selon la Constitution, entretient toujours le flou sur la question. Tous les observateurs s’attendent à un forcing de sa part, pour imposer sa candidature à un troisième mandat.

Pour cela, le Président de la République Macky Sall se voit bien poussé parmi des membres de son entourage. Des individus qui ne sont entretenus que grâce aux privilèges que leur offre la présence du Président Macky Sall à la tête de la nation. Il y a des enjeux pour certains. Et, ce ne sont que des parvenus qui s’offrent avec l’avènement du Président de la République, des privilèges, du lucre et du gadget qu’ils n’avaient jamais espéré une seule fois obtenir dans leur existence. Des privilèges qu’ils ont obtenu grâce à l’élection du Président Macky Sall et qu’ils ne veulent perdre à aucun prix. De véritables vautours.

Ce sont eux actuellement qui sont prêts à vendre à tout prix, la candidature du Président de la République Macky Sall à un troisième mandat. Ils sont véritablement déterminés dans cette entreprise où ils se font même de l’argent. Comme quoi, le flou entretenu sur cette question de la candidature à un troisième mandat fait bien le larron.

En effet, ils sont devenus nombreux à aujourd’hui créer des plateformes afin de mieux vendre le projet de candidature à un troisième mandat du Président Macky Sall. Tous les moyens peuvent être bons. Voilà des énergumènes qui en véritables vautours, se permettent même d’évoquer que le mandat doit être « illimité ». Une provocation à l’endroit du peuple sénégalais.

Macky Sall a vraiment bon dos. Il existe même des responsables de son camp qui se mettent en ce moment à sillonner les rédactions de plusieurs organes de presse pour vendre une candidature à un troisième mandat de Macky Sall sur les plateaux. Prêts à tout pour faire gober aux Sénégalais la pilule amère du troisième mandat.

La rédaction de Xibaaru