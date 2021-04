Emploi des jeunes : Cheikh Tidiane Dièye et Cie ne croient pas à la promesse de l’Etat

La plateforme « Avenir Senegaal Bi Nu Begg » ne croit pas aux promesses du gouvernement pour l’emploi des jeunes. En réunion samedi dernier sous la présidence du coordonnateur national, Dr Cheikh Tidiane Dièye, le secrétariat politique national a indiqué que les financements annoncés par le gouvernement, énième promesse faite à la jeunesse par le Président Macky Sall, seront encore sans lendemain.

Selon L’As qui livre l’information dans sa parution de ce lundi, Dr Cheikh Tidiane Dièye et Cie pensent que le jeu est faussé dès le début. Puisque les orientations déclinées par le gouvernement sont bâties sur des hypothèses fausses sur les véritables besoins et aspirations des jeunes.

En outre, ils considèrent que les mécanismes qui produisent et entretiennent la mal gouvernance, la corruption et le clientélisme politique qui, jusqu’ici, ont plombé tous les fonds destinés à la jeunesse et à l’emploi, sont encore bien en place, fermement tenus par des politiciens du parti au pouvoir.

Dans la même veine, le secrétariat se désole que les programmes de financement antérieurs ne soient pas audités et évalués pour comprendre les causes profondes de leurs échecs répétitifs afin de les corriger.