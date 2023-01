Enseignant tué à Ndiaffate : Le Sudes annonce un débrayage

Le secrétariat national du Sudes qui a appris le meurtre odieux et injustifiable de Bassirou Mbaye en service à Ndiaffate, dénonce cette énième agression sur les enseignants qui n’ont pourtant d’ambitions que de traquer partout et d´exterminer l´ignorance. Mais voilà que depuis un certain moment, regrette le syndicat, ils sont la cible de jeunes écervelés et pour qui, ôter la vie est assimilé à un jeu. Le Sudes avertit que cela ne peut plus continuer.

De ce fait, le secrétariat national ainsi les militants réclament justice pour ce valeureux soldat qui vient de tomber dans le champ du savoir, abattu par l’incurie de l’un de ceux à qui il venait apporter la lumière, rapporte L’As. Aussi, le Sudes exige du gouvernement d’assurer la protection de tous les enseignants partout sur le territoire national. Le syndicat demande à tous les enseignants d’observer un débrayage le vendredi 06 janvier à partir de 11h et d’organiser des prières pour la mémoire de Bassirou Mbaye, dans l´enceinte des établissements.